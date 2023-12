México destaca juego de jóvenes y Colombia festeja remontada tras amistoso en L.A.

Al salir a la zona mixta para dar entrevistas a los medios, Brian García, un elemento de 26 años, tenía una sonrisa de oreja a oreja.

El defensa del Toluca fue uno de los debutantes de la selección mexicana el sábado por la noche en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, durante la derrota por 3-2 ante Colombia.

La sonrisa del debut parecía resumir lo sucedido la noche del sábado para el combinado dirigido por Jimmy Lozano.

Un equipo jóven e improvisado de México dejó ir una ventaja de 2-0 y perdió ante Colombia. Sin embargo García sabe que este tipo de oportunidades con el Tri no se dan todos los días.

“Estoy muy feliz desde el llamado, no me lo creía. Ahorita que me tocó jugar, pero creo que me faltó atacar un poquito más”, reconoció el defensa lateral derecho.

Tanto García como otros elementos tuvieron la experiencia de disputar un partido con la camiseta de su país ante 64,609 aficionados en un inmueble histórico.

Lozano hizo debutar a nueve jugadores, seis de ellos en el once inicial. Los debutantes se deselvolvieron bien durante la mayor parte del encuentro, pero su falta de familiaridad con los demás también se dejó notar durante largos tramos.

El volante colombiano Daniel Ruiz dispara frente al mediocampista mexicano Brian García, durante un partido amistoso en Los Ángeles, el sábado 16 de diciembre de 2023 (AP Foto/Kyusung Gong) (Kyusung Gong / Associated Press)

Tal como había sucedido en un enfrentamiento anterior ante Colombia en Santa Clara cuando la selección mexicana perdió 3-2 en septiembre de 2022, el conjunto mexicano se fue arriba por 2-0 pero no supo contener la reacción colombiana.

“Fue un sabor agridulce, era nuestra primera oportunidad en selección. Como muchos, queríamos llenarle el ojo a Jimmy y al cuerpo técnico. Tenemos el sentimiento de que se nos va el partido por cuestiones de fútbol”, expresó Ricardo Chávez, de 29 años.

“Todos sabemos que teníamos que darle una victoria a la afición, por eso nos vamos con rabia”, expresó Chávez, defensa de San Luis, otro debutante la noche del sábado.

“Me encantó y creo que el rendimiento fue aún mayor del que esperaba, porque tenemos cuatro días y no es justificación simplemente porque enfrentamos una gran selección que por algo viene invicta, porque no deja de luchar, porque tiene buenos jugadores. Por un momento lo hicimos, creo que ver fácil el partido cuando no lo era. Generamos y nos generaron porque es natural, porque no tienes tanto tiempo de trabajo”, expresó Lozano, quien señaló que tras el partido el vestidor parecía un funeral pero les dio ánimos a sus seleccionados.

El centrocampista mexicano Jordi Cortizo (19) y el centrocampista Omar Govea (8) celebran el gol de Govea contra Colombia durante la primera mitad de un partido amistoso internacional el sábado 16 de diciembre de 2023, en Los Ángeles. (AP Photo/Kyusung Gong) (Kyusung Gong / Associated Press)

México abrió el marcador al minuto 40 con anotación de Omar Govea tras una bonita jugada.

Guillermo Martínez, del Puebla, otro de los debutantes, contribuyó con un gol y una asistencia. Martínez fue titular en la punta de ataque, ya que los cinco mejores delanteros de México no estaban disponibles porque no era fecha FIFA y Henry Martín y Julián Quiñones, del América, están jugando la final de la Liga MX.

Martínez luego anotó un gol de zurda en el segundo tiempo, al minuto 50 cuando remató casi sin ángulo y anotó el segundo tanto para los aztecas.

Pero luego vino la debacle mexicana.

El delantero colombiano Roger Martínez (20) celebra su gol contra México con el defensa Juan Mosquera (6) durante la segunda mitad de un partido amistoso internacional el sábado 16 de diciembre de 2023, en Los Ángeles. (AP Photo/Kyusung Gong) (Kyusung Gong / Associated Press)

Colombia descontó cinco minutos después por medio de Andrés Reyes, luego emparejó con un golazo de Roger Martínez y terminó ganando al 92 con otro golazo de Andrés Gómez.

“Lamentablemente o afortunadamente el fútbol es así. Muchas veces puedes hacer muchas cosas bien y el resultado muchas veces te determina el estado de ánimo, por lo menos de este grupo. Y yo quiero que se vayan con la cabeza muy clara en que disfrutamos mucho estos cuatro días con ellos, que los aprovechamos al máximo”, declaró Lozano.

“Me gustó muchísimo el funcionamiento que tuvo el equipo por momentos. Después pasó lo que pasó. Pero sobre todo, buscando darle una identidad a la selección, nuevamente, buscando darle una idea clara, una idea donde puedan los jugadores demostrar lo que son y lo que pueden llegar a ser”, añadió Lozano.

El estratega mexicano calificó el 2024 como un año importantísimo en el proceso.

“Tendremos evidentemente la Nations League, un torneo que no hemos de momento podido ganar, y la Copa América, que va a ser el torneo evidentemente más importante en este proceso”, agregó el timonel.

Por su parte, en Colombia había una felicidad inmensa y no era para menos: este fue también el último compromiso del año de la escuadra conducida por Néstor Lorenzo, quien cosechó su decimo sexto encuentro sin conocer la derrota. Desde que el argentino tomó las riendas del cuadro cafetero, la selección Colombia no sabe lo que es perder.

El combinado colombiano contó con algunas variantes de acuerdo con el equipo que derrotó a Venezuela 1-0 en Fort Lauderdale, Florida.

“Me parece que demuestran una vez más que son futbolistas muy inteligentes, porque ya lo había dicho previo al partido contra Venezuela, es muy complicado en poco tiempo ser capaces de hacer que un equipo que nunca se juntó, funcione bien. Hemos aprendido a sufrir, hemos aprendido a ser valientes, a tomar riesgos y hoy, una vez más, creo que este grupo, que no es el habitual, vuelve a demostrar que interpreta muy bien, que el mensaje está calando”, expresó Amaranto Perea, asistente técnico del seleccionado colombiano tras la victoria en el Coliseo.

“Ojalá el futuro para Néstor a la hora de decidir sea lo complejo que está siendo por el nivel que está mostrando todos”, añadió Perea.

Una de las novedades estuvo en el arco, ya que contó el regreso de David Ospina, el cual no había jugado un partido oficial con el Al-Nassr de Arabia Saudita desde el 14 de enero cuando sufrió una grave lesión en el codo.

“Cumplía 11 meses de estar fuera de las canchas. Ya venía entrenando con mi equipo allá en Arabia. Entonces, muy feliz, emocionado de este regreso, de poder hacerlo de la mejor manera con la selección, vistiendo la camiseta de mi país”, expresó Ospina, quien tuvo un error en el segundo tanto de México.

“Sabíamos lo que representa México en la clase de jugadores que tiene. Sabía que iba a ser un partido muy complicado. En el primer tiempo nos vamos abajo en el resultado y era eso, mantener la calma, mantener el mismo plan que se había planteado desde el principio del juego, y yo creo que los muchachos entendieron muy bien. Mantuvimos ese equilibrio y al final pudimos conseguir una gran victoria”, añadió el arquero.