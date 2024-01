Bomberos combaten un gran inciendio en la casa de Tyreek Hill, WR de Dolphins

La estación informó que no había nadie en la casa en el momento en que se produjo la conflagración. No quedó claro de inmediato el origen del incendio.

Newsletter Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times en Español.