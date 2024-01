Uruguayo Fossati no promete resultados, pero sí “poner el alma” para revivir a Perú

(Martin Mejia / Associated Press)

El uruguayo Jorge Fossati prometió el miércoles “poner el alma” para revivir a la selección peruana de fútbol que está última en las eliminatorias mundialistas, durante su presentación oficial en Lima como técnico de la blanquirroja.

Fossati, quien reemplazó en el cargo al técnico peruano Juan Reynoso, dijo a los periodistas que iba a sacar a Perú adelante.

“Acá no hay magos, yo por lo menos, ya me conocen, yo no prometo resultados, pero prometo sí, poner el alma”, indicó Fossati vestido con traje sastre, corbata y anteojos.

El exguardameta uruguayo, quien logró en 2023 el campeonato local al mando del equipo Universitario, adelantó de cara a los próximos encuentros que, más allá de buscar “los reflectores del mundo”, buscará trabajar jugando amistosos ante “rivales parecidos a los que vamos a enfrentar”.

Entre 2004 y 2005 dirigió a la selección uruguaya durante la clasificatoria sudamericana para el mundial de Alemania 2006. Logró resucitar a los charrúas del sótano de la tabla, pero quedaron eliminados en la repesca ante Australia. También entrenó a Qatar entre 2007 y 2008.

Junto a Fossati su cuerpo técnico está conformado por los uruguayos Sebastián Avellino, Leonardo Martins y Gonzalo Gutiérrez.

Perú está último en las eliminatorias sudamericanas de 10 selecciones con apenas dos puntos en seis partidos. La Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se ha ampliado a 48 participantes,

Desde Sudamérica se clasificarán seis selecciones en forma directa, mientras que la séptima de la eliminatoria podrá disputar un repechaje intercontinental.