Rolando Romero explica porqué eligió a Isaac Cruz antes de Ryan García

Rolando Romero es probablemente uno de los peleadores con mejor personalidad en el mundo del boxeo.

Su estilo se asemeja a una mezcla de Ricardo Mayorga con Héctor “Macho” Camacho.

Pero Romero está aún lejos de ser eso. Romero perdió en 2022 por nocaut ante Gervonta Davis y en su última pelea en mayo del año pasado, estaba claramente perdiendo cuando sospechosamente el réferi Tony Weeks detuvo el combate en el noveno asalto justo en el momento en el que Ismael Barroso le estaba ganando claramente al pugilista de raíces cubanas. Sin conectar un buen golpe, Weeks detuvo el pleito para darle a Romero el título vacante superligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Yo agarré esa pelea con dos semanas de preparación. Me cambiaron el oponente. Barroso es un guerrero y ya vimos lo que hizo en la próxima pelea. Noqueó”, expresó Romero sobre aquella dudosa salida en Las Vegas. “Barroso es el peleador más duro que he peleado en toda mi carrera”.

En su regreso al ring, debería de enfrentar a Ryan García, quien había gritado a los cuatro vientos que quería ese duelo ante Romero. Pero el equipo de Romero prefirió enfrentar al mexicano Isaac Cruz, un rival al que muchos considerarían aún más peligroso que García. La contienda se realizará el 30 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y será la coestelar del duelo entre el bicampeón mundial Keith “One Time” Thurman y la estrella en ascenso y actual campeón mundial Tim Tszyu, que se enfrentan en el evento principal.

¿Cuál es la pelea más difícil? ¿Ryan García o Isaac Cruz?”, respondió con una pregunta Romero.

“Escogí una pelea más difícil”, expresó Romero, quien se estima que ganará menos en esta contienda que lo que hubiese ganado ante García.

Rolando Romero defiende su pelea ante Pitbull Cruz y no Ryan García 🥊 #boxeo #boxing #rolandoromero pic.twitter.com/dqjS6WzFMf — Eduard Cauich (@MayanTiger1) January 31, 2024

Pero eso no le preocupa a Romero, peleador del poderoso hombre de negocios Al Haymon.

“Con Al Haymon se gana más dinero que en cualquier otro lugar. Al Haymon es el mejor en este negocio”, expresó Romero, de 29 años y nacido en Las Vegas.

Cruz, de 25 años, es conocido por darle una muy buena pelea a Davis, campeón de peso ligero del AMB, en 2021. Cruz (25-2-1, 17 nocáuts), de 1,70 metros de estatura, debutará en las 140 libras y las casas de apuestas le dan como favorito ante Romero (15-1, 13 KOs). Además de la derrota por decisión unánime ante Davis, Cruz también tiene importantes victorias sobre Yuriorkis Gamboa, Eduardo Ramírez y Giovanni Cabrera.

“Lo más peligroso de él es que hable y nos desconcentre”, explicó Cruz, de 25 años. “Es la llave grande por la que yo he luchado, he trabajado. No la vamos a desaprovechar. Es lo que nos va a llevar a las grandes peleas”.

Y no se equivocó. En la conferencia de prensa celebrada el miércoles en Los Ángeles, Romero calificó a Cruz como un “chihuahua” en lugar de un “pitbull”, su apodo.

De acuerdo a Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, el promotor de García, Golden Boy Promotions, envió “una oferta de mierda”, por lo que se decidieron enfrentar a Cruz.

“El tiempo lo es todo y se trata de Rolly defendiendo su título en una pelea enorme, primera pelea en Amazon Prime. No puedo esperar a verlo noquear a Pitbull “, indicó Ellerbe en entrevista con Fight Hub.

Romero también dijo que regresó a su esquina con el entrenador cubano Israel Salas, con el que ya había entrenado en el pasad, por lo que dejó a Cromwell Gordon.

También, en esa misma cartelera, el campeón mundial de peso medio de la AMB Erislandy “The American Dream” Lara, defiende su título contra el retador obligatorio Michael Zerafa en una pelea a 12 asaltos, y el peso superwélter Sebastián “The Towering Inferno” Fundora y el principal contendiente Serhii Bohachuk se enfrentarán por el vacante Campeonato Mundial de Peso superwélter del CMB.