La pasión por Lionel Messi llega a Los Ángeles con una experiencia multimedia interactiva

La “Messimanía” continúa dando desde la llegada a la MLS del que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia: Lionel Messi.

No cabe duda de que tan solo la presencia del argentino en territorio estadounidense le ha dado un valor más a su liga de futbol y es que el beneficio no ha sido solo en lo deportivo, sino que también en lo económico. El deseo de muchos de ir a ver un juego de la ‘Pulga’ puede ser casi imposible por el alto valor de las boletas para asistir a los estadios en los que se presenta el jugador.

La “Messi Experience: A Dream Come True” o “Experiencia Messi: Un Sueño Hecho Realidad” es una opción para aquellos que no han podido ver de cerca a Messi, por lo menos de manera digital. La experiencia multimedia interactiva tendrá su segunda para en Los Ángeles el próximo 14 de junio en The Stage at Casitas.

El proyecto fue avalado por el mismo Messi y su entorno cuando se les ofreció la idea, según dijo Andrés Naftali, quien es cofundador de Primo Entertainment, la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto junto con CMN y Moment Factory en Los Ángeles.

El acercamiento al jugador del Inter Miami FC fue por medio de una de sus empresas que está encargada de las cuestiones comerciales.

“Llegamos con la empresa, pero para poder llevar esto a un nivel tan personal sobre la vida de alguien, teníamos que tener un acercamiento que te permita acercarte a su vida”, dijo Naftali a LA Times en Español.

La exhibición abre con el campeonato mundial que ganó con la selección Argentina en Catar 2022, luego salta más lejos en el pasado en Rosario y continúa el trayecto en Barcelona y demás hasta lo que es hoy. La experiencia cuenta con una área de juego en donde se podrá llevar a cabo el famoso “tiki-taka” barcelonista, trivias y demás.

Una de las razones por las que decidieron llegar a Los Ángeles es que la consideraron como una ciudad “futbolera” con una alta concentración de hispanos y de fanáticos de Messi. La idea para crear esta experiencia llegó tras el éxito que tuvieron con la exhibición de Van Gogh y en medio de esa celebración, el futbol surgió como un posible proyecto.

“Estamos en una mesa, sentados, tomando un vino y se nos ocurrió que fuera de futbol”, recordó Naftali. “La marca más grande en el mundo ahora es Leo Messi y creo que lo será por muchos más, entonces tenía sentido”.

Messi y su entorno pidieron que el proyecto fuera netamente enfocado en su carrera como futbolística, que incluye sus mejores momentos, al igual que los que no lo fueron tanto.

“Tuvimos un día de grabación en donde tuvimos un montón de contenido con él para la experiencia y también para la comunicación de la experiencia”, señaló Naftali. “Se demuestra como una persona normal, pero no lo es, es un extraterrestre”.

Durante el día de las grabaciones, Messi estuvo muy enfocado en el desarrollo de las grabaciones y todo lo que tenía pendiente en su participación, algo que esperaba Naftali, pero tan pronto terminó su día y se le acercaron unos chicos, su comportamiento cambió.

“Le pedimos que si podíamos tomar unas fotos con los chicos y él se transformó como en un padre, alegre y feliz de poder dar esa foto”, dijo Naftali, cuyos hijos eran parte de ese grupo de niños. “Cuando sacamos la foto, fui por la escuela de mi hijo y a su club de futbol, con la foto para que lo vean con Messi, orgulloso de que lo vean con Messi y los compañeritos piensan que era alguna foto montada y no le creían, pero bueno, sí lo es”.

El plan de llevar la exhibición de Messi será llegar a por lo menos a 100 ciudades en los siguientes cinco años. La tercera ciudad que visitarán será Buenos Aires y tan pronto terminen las fechas previstas, las tres exhibiciones abandonarán las sedes y recorrerán varias ciudades del continente americano, Europa y más.

“Estoy emocionado de formar parte de este proyecto que permite a los aficionados acercarse a mi trayectoria dentro y fuera del campo”, dijo Messi en un comunicado. “A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el futbol. Esta experiencia ofrecerá una oportunidad única para revivir los momentos más memorables y sentir las emociones que dieron forma a mi trayectoria”.