Tras avanzar, no todo son rosas en Ecuador en la Copa América

GLENDALE, Arizona EEUU (AP) — Ecuador logró meterse en los cuartos de final de la Copa América, pero el suplicio para conseguirlo y el monumental desafío que le espera dejó a la selección con poco espacio para los festejos.

La Tri ecuatoriana se defendió con uñas y dientes para sacar la noche del domingo el empate 0-0 ante México, un resultado que les dio el pase por una mejor diferencia de goles. Ahora tendrán que batirse con Argentina, el reinante continental y mundial.

“Jugábamos una final para clasificar. Nos costó tener la posesión del balón... pero estamos clasificados a pesar de haber sufrido”, dijo el técnico de Ecuador, el español Félix Sánchez Bas. “Hay que trabajar para seguir evolucionando en todos los aspectos”.

Para Ecuador, se trata de su quinta clasificación a la ronda de cuartos de final en 19 oportunidades desde 1975, cuando el torneo comenzó a disputarse con grupos.

Al final del encuentro, la mayoría de los jugadores salieron en silencio de los vestuarios hacia los autobuses que los trasladarían a su hotel.

“Sufrimos bastante, pero también lo disfrutamos. La alegría por la clasificación es enorme”, dijo Enner Valencia, el capitán y delantero de 34 años. “Muchas veces hay que saber sufrir y hoy merecíamos la clasificación”.

Valencia reapareció en el cuadro titular luego de perderse la segunda fecha por una expulsión en la presentación del equipo, saldada con una derrota 2-1 ante Venezuela.

Aunque no marcó, el goleador histórico fue una constante preocupación para la zaga mexicana.

“Salimos a tratar de ganar los tres puntos y tuvimos opciones que no pudimos concretar, pero también sabíamos que el empate nos servía para clasificar y tenemos una clasificación que merecemos”, agregó Valencia.

Aunque los jugadores insisten que existe armonía dentro del grupo, las cámaras captaron un incidente en el que Carlos Gruezo increpó a Moisés Caicedo. El volante de Chelsea le respondió verbalmente a Gruezo y varios jugadores intervenir para apaciguar la situación.

“Son cosas que pasan en la cancha, pero el grupo está unido. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”, dijo el volante Alan Franco. “No hagamos algo más grande de eso”.

El equipo ecuatoriano tendrá unos días para prepararse antes de enfrentar a Argentina el jueves en Houston.

La Albiceleste que ganó sus primeros tres encuentros y terminó líder del Grupo A, a pesar de que Lionel Messi se ausentó del último partido.

“Satisfecho con este primer paso y ahora a centrarnos en el próximo partido, vamos ante el actual campeón del mundo y Copa América no hay rival como ese en el mundo en este momento”, dijo Sánchez Bas. “Es otra final, vamos a intentar competir ante el mejor jugador del mundo y el mejor equipo del mundo”.

“Mis jugadores lo van a dar todo ante Argentina. Si nos alcanzará o no, no lo sé”, remarcó. “Somos once contra once y haremos todo lo posible, la tarea es difícil pero el equipo está con ganas de jugar ese partido”.