Tres italianos en cuartos de final de Wimbledon. Rybakina y Svitolina avanzan

Lorenzo Musetti avanzó a los primeros cuartos de final de Grand Slam de su carrera el lunes en Wimbledon tras vencer a Giovanni Mpetshi Perricard 4-6, 6-3, 6-3, 6-2.

Musetti se une a la No. 1 Jannik Sinner y a la No. 7 Jasmine Paolini haciendo historia para Italia: es la primera vez que tres italianos alcanzan los cuartos de final en el mismo Grand Slam.

“Ha sido casi un año, realmente desafiante con muchas experiencias nuevas con el embarazo de mi novia y convertirme en padre. Muchas cosas sucedieron y cambiaron”, dijo Musetti en una entrevista en la cancha.

Musetti se enfrentará a continuación al No. 4 Alexander Zverev o al No. 13 Taylor Fritz.

El No. 9 Álex de Miñaur alcanzó sus primeros cuartos de final de Wimbledon al eliminar al francés Arthur Fils, de 20 años, por 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. El australiano de 25 años se enfrentará al siete veces campeón de Wimbledon Novak Djokovic o al No. 15 Holger Rune.

Por el lado de las mujeres, la ucraniana Elina Svitolina, número 21 del mundo, venció a Wang Xinyu por 6-2, 6-1.

Svitolina jugará contra la campeona de Wimbledon 2022, Elena Rybakina, en los cuartos de final.

Rybakina, la cabeza de serie No. 4, avanzó el lunes cuando Anna Kalinskaya se retiró en el segundo set debido a una lesión. Rybakina ganaba 6-3, 3-0 cuando Kalinskaya, 17ma preclasificada, dejó de jugar.

Rybakina ha ganado 18 de 20 partidos en su carrera en el All England Club para unirse a Ann Jones y Steffi Graf como las únicas jugadoras en la Era Abierta en tener una tasa de victorias del 90% en individuales femeninos en Wimbledon.

Rybakina, de 25 años, es la cabeza de serie más alta que queda en el cuadro.

“Mi saque me ayuda mucho y especialmente cuando el techo está cerrado no hay viento, no hay condiciones, así que es perfecto para mi juego”, dijo después de conectar siete aces. “Estoy muy contenta por la forma en que jugué mis dos últimos partidos, así que realmente disfruto mi tiempo aquí”.