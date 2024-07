Scaloni y ‘Dibu’, preocupados por violencia, piden más seguridad en la final de Copa América

(Lynne Sladky / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

El técnico de la selección argentina Lionel Scaloni se dijo preocupado por la violencia en el fútbol, en tanto que el arquero albiceleste Emiliano “Dibu” Martínez pidió más seguridad en la final de la Copa América 2024.

Las declaraciones de ambos tuvieron lugar un día antes del encuentro por el título continental que Argentina y Colombia disputarán este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, y después que el seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa criticó a los organizadores de la Copa América por no hacer lo suficiente para proteger a las familias de los jugadores que estaban detrás del banco de la Celeste tras una gresca con aficionados colombianos.

Los hechos de violencia sucedieron el miércoles al concluir la semifinal en la que los uruguayos cayeron 1-0 frente a Colombia en Charlotte, Carolina del Norte. Bielsa justificó la respuesta de los jugadores uruguayos para proteger a sus familiares, y fue respaldado un día después por Scaloni.

Anuncio

Le tomó más de 10 minutos a la policía llegar al sector de la tribuna donde estalló la gresca y restaurar el orden.

“Las imágenes fueron muy tristes y cualquiera que está en esa situación hubiera actuado de esa manera”, dijo Scaloni en referencia a la reacción de los jugadores uruguayos. “Mirar a tu familia en un tumulto que puede estar cerca ... debe ser desesperante.

“Me preocupa de cara a lo que pueda pasar mañana”.

La CONMEBOL, organizadora del torneo como entidad rectora del fútbol sudamericano, advirtió en un comunicado de prensa que no tolerará la violencia.

“No se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial de fútbol”, expresó la organización en el comunicado publicado el jueves la red X. “Es inadmisible que un hecho como el ocurrido en esta ocasión convierta la pasión en violencia”, aseguró.

La organización no respondió de inmediato un correo electrónico en que The Associated Press pidió información para aclarar si se incrementarán las medidas de seguridad en la final debido a los incidentes de días anteriores.

Las hinchadas de argentinos y colombianos han sido unas de las más eufóricas en los encuentros de la Copa, y es conocida la rivalidad que existe entre ambos países. Se espera que más de 65.000 aficionados concurran a la Final.

En Estados Unidos vive aproximadamente 1,4 millón de colombianos y la mayoría de ellos —cerca de un millón— está en la Florida (casi 250.000 en el sur del estado). Los argentinos, por su parte, ascienden a cerca de 300.000 en todo el país y poco más de 100.000 están en Miami.

Martínez, el arquero argentino, respaldó la actitud de los jugadores uruguayos y describió lo sucedido como “muy triste”.

“Tenemos que reforzar un poco la seguridad”, dijo el “Dibu” refiriéndose al partido del domingo, tras recordar que en los partidos el público está autorizado a consumir bebidas alcohólicas, como cerveza.

Pidió también a aficionados que hagan de la final una fiesta.

“Hay que disfrutar de los equipos, estar en una final y no se dediquen tanto a pelear”, expresó.

Scaloni también pidió a los fanáticos que no empañen el juego.

“No puedo estar pensando (que) va a pasar algo porque uno festeja o por miedo”, dijo el timonel argentino, que tendrá a sus familiares y amigos en las gradas. “Tendría que ser una fiesta a la par de la alegría de poder ganar un título”.

A sus voces se sumó también la del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien aseguró que “nadie quiere violencia”.

“El fútbol no puede quedar marcado por este tipo de cosas”, dijo en referencia a la trifulca de la semifinal. “Esperemos que no pase en este tipo de partido”.