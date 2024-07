Colombia con día cívico y sinsabor tras la derrota ante Argentina

(Fernando Vergara / Associated Press)

La derrota dejó en silencio a los cerca de 10.000 hinchas colombianos reunidos en un parque del norte de Bogotá que esperaban que ocurriera un milagro en los últimos minutos de la prórroga en la final de la Copa América.

El país estaba preparado para celebrar su segunda Copa América no sólo festejando en las calles sino tomando un día cívico el lunes decretado por el presidente Gustavo Petro —aplicable para funcionarios públicos y opcional para los privados—. Querían celebrar la “unidad”, dijo Petro, con la victoria o sin ella.

El día cívico, que en la práctica es un día no laboral, no aplica para la policía, los organismos de socorro y atención de desastres, personal de seguridad ni salud pública. Tampoco para las empresas privadas que así lo decidan.

Pero después de que Argentina venciera a Colombia 1-0 en tiempo extra, la desilusión apagó las vuvuzelas, los gritos y hasta la pólvora que se oyó en la capital colombiana durante 112 minutos y en gran parte del país, donde se registraron más de 900 eventos en torno al partido —incluidas pantallas en plazas públicas— a los que asistieron más de 850.000 personas, reportó la policía el lunes.

Jaime González intentaba consolar a su hijo de nueve años mientras lloraba. “Es momento de enseñarle que no siempre se puede ganar y que de todas maneras tenemos que estar muy orgullosos por la gestión hecha por la selección”, dijo a The Associated Press el ingeniero industrial de 35 años que recalcaba que Colombia “luchó” frente al “campeón del mundo”.

Durante el partido, que terminó al filo de la medianoche, el ambiente fue de relativa calma, pero en la madrugada la policía reportó cuatro muertos que estarían relacionados con riñas en Bogotá. “Las víctimas fueron con arma blanca después de estar inmersos en la riña por medio del licor”, detalló a la prensa el brigadier general Nicolás Alejandro Zapata, director encargado de la policía.

La Federación Colombiana de Fútbol informó el lunes en un comunicado que la selección fue desconvocada y los jugadores se “encuentran de regreso a sus clubes y en periodo de vacaciones”, por lo que aclararon que no viajarán a Colombia para un recibimiento especial, como horas antes lo había informado la policía del país.

“Felicitación enorme a la selección Colombia, el país de la belleza demuestra tener un fútbol de los más hermosos del mundo y crecerá en futuros triunfos. Adelante Colombia”, alentó Petro desde su cuenta de X, antes Twitter, manteniendo el decreto de día cívico.

Los beneficiados del día cívico son los más de 370.000 empleados públicos del gobierno nacional, a quienes les aplica directamente el decreto presidencial. Se unieron voluntariamente a la medida los alcaldes de Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla, mientras que Medellín se negó a aplicarlo.