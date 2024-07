Dodgers y Cachorros inician temporada 2025 el 18 de marzo en Tokio, el resto comienza el 27 de marzo

Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles inician la temporada 2025 en Tokio ante los Cachorros de Chicago el 18 de marzo y los Atléticos abrirán sus duelos de casa en Sacramento ante los Cachorros el 31 de marzo.

Todos los equipos tienen programado partidos el 27 de marzo, con lo que será en Día Inaugural más anticipado, fuera de los encuentros internacionales, confirmó el jueves la Major League Baseball. En el 2019 se disputaron partidos el 28 de marzo.

Cada equipo disputará seis encuentros con sus principales rivales interliga, en lugar de cuatro. Por tal motivo habrán más partidos entre los Yankees y Mets de Nueva York, así como entre los Dodgers y Angelinos, Cachorros ante Medias Blancas y Atléticos contra Gigantes de San Francisco. Lo que se conoce como el Fin de Semana de Rivalidad se disputará entre el 16 y 18 de mayo e incluirá rivalidades interliga incluyendo a Pittsburgh vs Filadelfia, Colorado vs. Arizona, Detroit vs. Toronto y Houston vs. Texas.

Anuncio

Es la tercera campaña consecutiva con un calendario balanceado, un equipo disputará 13 encuentros ante cada rival divisional y seis o siete ante otros clubes de su misma liga para un total de 62. Los restantes 48 duelos serán contra rivales de la liga opuesta. Los equipos estarán en casa ante los mismos rivales de la liga contraria que recibieron en el 2023.

La Liga Americana utilizó el formato de calendario balanceado entre 1977 y el 2000, la Nacional entre 1993 y 2000.

Los Dodgers y Cachorros jugarán en el Tokyo Dome el 18 y 19 de marzo, para marcar el 25mo aniversario del primer duelo de temporada regular de la MLB entre los Mets y Cachorros. Otros duelos inaugurales en Japón fueron los Yankees ante Tampa Bay (2004), Boston y Oakland (2008), Seattle y Oakland (2012), así como Seattle y Oakland (2019). Los Dodgers iniciaron la temporada ante San Diego en Seúl este 2024.

La MLB y la Asociación de Jugadores intentaron disputar duelos de campaña regular en París en junio próximo, pero abandonaron el plan debido a que no encontraron patrocinador. El acuerdo de contrato colectivo incluye duelos internacionales en septiembre 2025 en Sa Juan Puerto Rico, pero no están en el calendario.

Tras jugar en el Coliseo desde 1968, Oakland jugará entre el 2025 y 2027 en el Sutter Health Park, casa de los River Dogs, equipo de la Triple-A de los Gigantes de San Francisco y que tiene capacidad de 10.500 personas. Los Atléticos inician la campaña con una serie de cuatro duelos en Seattle antes de recibir a los Cachorros.

Los otros duelos del 27 de marzo son Cachorros en Arizona, Angelinos ante Medias Blancas en Chicago, San Francisco en Cincinnati, Mets en Houston, Cleveland en Kansas City, Detroit en Los Ángeles ante Dodgers, Pittsburgh en Miami, Milwaukee ante Yankees en Nueva York Minnesota en San Luis, Atlanta en San Diego, Colorado en Tampa Bay, Boston en Texas, Baltimore en Toronto y Filadelfia en Washington.

El Juego de Estrellas se disputará en el Truist Park de Atlanta el 15 de julio y la campaña regular termina el 28 de septiembre.