Paraguaya Luana Alonso anuncia su retiro luego de competir en París 2024

Para Luana Alonso, los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron los primeros de su carrera que realmente pudo disfrutar. También fueron sus últimos.

Con apenas 20 años, la paraguaya sorprendió el sábado al anunciar su adiós a la natación, minutos después de terminar en el sexto puesto de la prueba de 100 metros estilo mariposa. Su registro fue de 1:03.09

“Tuve sentimientos encontrados porque no me fue como yo quería, para poder terminar mi carrera a gusto, pero estoy feliz de que mi última competencia sea en unos Juegos Olímpicos”, dijo Alonso a The Associated Press.

La paraguaya debutó en Juegos Olímpicos cuando tenía 17 años, en Tokio. Terminó cuarta en su manga eliminatoria de los 100 mariposa, pero con un tiempo que le valió ser el 28vo mejor registro entre 33 competidoras.

“Esta es la primera vez que vivo verdaderamente unos Juegos Olímpicos, aunque estuve en Tokio, me dio COVID y no estuve bien”, dijo Alonso, sin entrar en detalles de sus problemas de salud hace tres años. “A pesar de eso, siento que hice muchas cosas por mi país... les di muchas alegrías”.

La rubia tiene miles de seguidores en sus cuentas oficiales de redes sociales donde comparte contenido sobre su preparación y su vida personal.

“No me estoy retirando por esa presión. Eso es totalmente aparte, yo siempre supe sobrellevar las redes sociales con mi carrera deportiva”, agregó Alonso, quien posee cuatro récords nacionales en su país. “Esa parte no me afectó tanto en la decisión, son razones personales y es la mejor decisión por el momento”.