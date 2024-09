Dana White desafía a Canelo Álvarez: Tomaré una de sus dos fechas en Las Vegas

Saúl Álvarez tuvo su primera pelea en Las Vegas cuando apenas tenía 19 años en 2010. Desde ese entonces, Canelo mostraba el gran potencial de una superestrella y eventualmente lo llevó a convertirse como el evento principal en veladas que hoy por hoy aún celebra con regularidad en la Ciudad del Pecado.

Desde su primera aparición como evento principal en Las Vegas contra Josesito López en 2012, Canelo se fue adueñando de las fechas particularmente importantes para los mexicanos en Estados Unidos: el Cinco de Mayo y el Día de la Independencia de México (16 de septiembre).

El próximo fin de semana, no será la excepción, pues el jalisciense volverá a liderar la velada que se llevará a cabo el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena, lugar que el presidente de UFC, Dana White deseaba realizar Noche UFC.

Anuncio

En busca de conmemorar el “espíritu peleador mexicano”, White quería el T-Mobile Arena para su evento en la misma fecha que Canelo. Sin embargo, aunque White dijo que no tenía interés en irse de frente con la velada de Canelo, está determinado a desarrollar su cartelera en una de las dos fechas que regularmente frecuenta el mexicano en Las Vegas.

× El presidente de UFC, Dana White, quiere quitarle una de las dos fechas que regularmente recurre Canelo Álvarez en Las Vegas: el Cinco de Mayo o el Día de la Independencia de México.

“Entiendo que Canelo y otros grandes peleadores mexicanos han tenido estas fechas por años, pero son dos fechas… Tienes el Cinco de Mayo y el Día de la Independencia, ¿me entiendes? Yo tomaré uno de ellos. Punto”, dijo White en una conversación con el LA Times en Español.

No será la primera vez que UFC y Canelo se verán cara a cara en una noche como la que se vivirá el fin de semana del Día de la Independencia de México. En 2019, Canelo enfrentaba a Sergey Kovalev en el Garden Grove Arena y por decisión de DAZN, el combate estelar fue retrasado por un poco más de una hora.

La afición que esperaba la pelea de Canelo tuvo la oportunidad de ver el evento de UFC 244, que enfrentaba a Jorge Masvidal y Nate Díaz en el Madison Square Garden de Nueva York, en las pantallas gigantes.

Durante una conferencia de prensa en julio, White mostró su enojo por no poder asegurar el T-Mobile Arena después de que este se le confirmara a Canelo, a pesar de esto, el presidente de UFC aseguró que su molestia no era con el equipo del campeón mexicano, sino con MGM, que es el operador y parte dueño de la arena.

“No estoy molesto con Canelo o [Al] Haymon o alguno de esos tipos, de quien estoy molesto son de esos que manejan la arena”, aseguró White. “Ellos no tuvieron la suficiente clase para llamarnos y decirnos ‘Hey, estas personas van por esta fecha y están haciendo esto’ o lo que sea. Es acerca del respeto con estos tipos. No es siquiera un problema, es lo que es. Si no nos hubieran jodido de esa forma, no hubiéramos estamos haciendo todo esto ahora mismo”.

Tras no poder rentar la arena, White optó por realizar la velada en el impresionante The Sphere, que debutó en 2023 y es un edificio esférico con capacidad digital único en el mundo.

La velada, que tendrá un costo que supera los $20 millones según White, promete ser una de las mejores en los 31 de historia y no tanto por su cartelera, sino por el show que ofrece el recinto.

“Estoy muy lejos de estar molesto, creeme, he lidiado con estos desde hace más de veintitantos años y en realidad estoy contento de que haya sucedido, es perfecto porque nos llevó para que estemos aquí y tener esta conversación contigo”, dijo el presidente de UFC.