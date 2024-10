México decepciona y empata en casa ante un Valencia alterno

Share via

Jugar en casa ante un equipo de suplentes del Valencia suponía un partido idóneo para que México diera un paso hacia la reconciliación con su público. No fue así.

En el tercer encuentro del entrenador Javier Aguirre al frente del equipo, México empató el sábado 2-2 ante el club español.

El partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo del 2026 de la que México será coanfitrión no hizo sino incrementar el descontento de los aficionados con su escuadra.

Alexis Vega logró el primer gol del encuentro a los siete minutos con un tiro libre y Ozziel Herrera amplió la ventaja con un tiro desde fuera del área a los 32, pero Dani Gómez descontó a los 41 con un disparo de larga distancia e igualó a los 61.

“Hay que seguir trabajando, sabemos que aunque no tenían a sus grandes jugadores, venían a competir”, dijo Vega. “No nos vamos contentos, pero no nos vamos mal, no hicimos mal partido”.

En la ciudad central de Puebla, una mayoría de los poco más de 40.000 aficionados que asistieron al encuentro abuchearon al equipo al final.

“No nos gustan”, dijo Vega en referencia a los abucheos y silbidos. “Tenemos que convencer a la gente”.

Aunque se trató apenas del tercer compromiso de los mexicanos desde que el “Vasco” Aguirre regresó al banquillo, el Tri llegaba al encuentro como amplio favorito dado que el Valencia, antepenúltimo de La Liga España, arribó apenas el viernes a suelo azteca y recurrió principalmente a suplentes.

“Es complicado, pero mirando más allá de los abucheos van a venir a muerte a apoyarnos y esperemos que los resultados sean de la mejor manera”, dijo el naturalizado de origen argentino Germán Berterame, quien debutó con el equipo.

Se trata del segundo empate de México bajo la guía de Aguirre. El mes pasado, superó a Nueva Zelanda e igualó con Canadá.

México recibe el martes a Estados Unidos en el estadio Akron, de la ciudad occidental de Guadalajara.

“Es un partido de preparación, no es el resultado que queriamos, pero hay que rescatar las cosas positivas, ahora hay que ponernos las pilas, levantarte y hacer bien las cosas”, dijo el zaguero Jorge Sänchez. “Estados Unidos es un equipo que ha crecido mucho, tiene jugadores competitivos, pero nosotros somos un gran equipo”.

Aguirre arribó al banquillo en agosto, como reemplazo de Jaime Lozano unas semanas después de que México fue eliminado en la primera ronda de la Copa América.

El “Vasco” anunció la víspera que mandaría al campo a un equipo con novedades porque quería observar a la mayoría de los 27 jugadores que citó para los dos compromisos de esta fecha FIFA.

México se adelantó cuando Vega cobró una falta en las afueras del área y concretó con tiro libre que ingresó por el poste derecho. Herrera realizó luego un tiro desde 20 metros que entró por el poste izquierdo para el 2-0.

Parecía que el regreso de la selección absoluta a Puebla, donde no jugaba desde el 2007, sería un éxito, pero Gómez acercó con tiro desde fuera del área.

En el complemento, el delantero de 26 años se dio una media vuelta dentro del área para decretar la igualdad.