Argentina y Messi en éxtasis. Brasil resurge y Uruguay cambia aplausos por silbidos en eliminatoria

La pregunta no es si Argentina clasificará al Mundial de 2026, sino si su capitán Lionel Messi lo jugará.

Su actuación en la goleada 6-0 ante Bolivia el martes por eliminatorias sudamericanas, con tres goles y dos asistencias, da cuenta que las cualidades del capitán de la Albiceleste están intactas a pesar de la edad y las lesiones.

“La verdad que no me puse fecha ni plazo, simplemente disfrutar de todo esto, me emociona estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos”, expresó el astro de 37 años al ser consultado por enésima vez sobre si jugará el próximo Mundial.

Anuncio

A esta altura esa parece ser la única duda en el campeón del mundo y bicampeón continental, que tiene encaminada la clasificación con 22 puntos -–también empató 1-1 con Venezuela el jueves pasado — cuando restan ocho partidos para el cierre de la competencia.

En la misma senda está Colombia, escolta con 19 puntos, que perdió el invicto ante Bolivia en la excursión a El Alto la pasada fecha y se recuperó con una aplastante 4-0 sobre Chile, hundida en el fondo de la tabla con cinco unidades y su técnico Ricardo Gareca en la cuerda floja.

“Rescato el hambre de ganar que teníamos desde el primer minuto”, valoró Néstor Lorenzo, el técnico argentino de la Tricolor. “Por el resultado ha sido un partido completo en todo sentido, se han concretado cuatro goles que no es poco en una eliminatoria. El equipo ha tenido muy buen funcionamiento”.

Uruguay, tercero con 16 puntos, continúa divorciado del gol en medio del polvorín que involucra a su entrenador argentino Marcelo Bielsa. La Celeste no ha podido ganar desde la Copa América de julio, en la que finalizó tercera, y lleva cuatro partidos de eliminatoria sin anotar, los últimos con derrota 1-0 ante Perú y empate 0-0 ante Ecuador.

Algo se quebró entre Bielsa y sus dirigidos luego que el artillero histórico Luis Suárez, retirado del combinado nacional a principios de septiembre, afirmara que el técnico había maltratado a jugadores y empleados del seleccionado.

“No ignoro la situación, pero si usted me dice que no lograron jugar bien por la situación que les tocó vivir mi respuesta es no. No influyó”, aseveró el estratega.

La hinchada reclamó a sus jugadores despabilarse con una estruendosa silbatina tras el empate con Ecuador, mientras el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, despejó conjeturas sobre el futuro de Bielsa.

“Olvídate, estamos terceros en la tabla, si empezamos con esas especulaciones estamos todos locos”, comentó el dirigente.

Tras sumar apenas un triunfo en sus seis encuentros anteriores de la eliminatoria, Brasil emergió como Ave Fénix con dos victorias — 2-1 a Chile en Santiago y 4-0 a Perú en casa — a pesar de las ausencias de varios titulares, entre ellos Vinícius Júnior, para quedar en el cuarto puesto con 16 puntos.

“Estamos lejos de la perfección, pero vamos por el camino correcto”, valoró Raphinha, autor de dos penales ante los peruanos.

Al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá avanzarán directamente las mejores seis selecciones de Sudamérica, mientras que la séptima podría sellar también un boleto por medio de un repechaje intercontinental.

Tras la doble fecha, Ecuador y Paraguay salieron invictos y quedaron en puestos de clasificación directa con 13 puntos, mientras Bolivia está en repechaje con 12.

El saldo fue negativo para Venezuela (11), relegada al octavo puesto, pese a que le arrebató un empate al líder en casa, pero luego cayó en la visita ante Paraguay pese a ir en ventaja.

Acudir al Mundial parece una utopía para Perú (6) y Chile (5).

La Roja encajó su quinto revés consecutivo y Gareca, que todavía no ganó desde que tomó las riendas, admitió que “es difícil sostener este proceso”.

La eliminatoria se reanudará el 14 de noviembre, cuando Argentina visite a Paraguay y Brasil a Venezuela. También jugarán Uruguay-Colombia, Ecuador-Bolivia y Perú-Chile.