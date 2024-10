Plaschke: ¡Tranquilos! Los Dodgers siguen en control de su destino a la Serie Mundial

Share via

Los Dodgers aún son dueños de esto. Los Dodgers aún tienen el control. Los Dodgers todavía tienen a los Mets de Nueva York justo donde los quieren.

Dos juegos en Dodger Stadium. Ganan uno y avanzan a la Serie Mundial. Shohei Ohtani está caliente. Mookie Betts más caliente. Andy Pages ardiendo de la nada. Un bullpen descansado y casi imposible de batear para el Juego 6. Walker Buehler preparado para lanzar puños legendarios en un Juego 7 si es necesario.

Trato hecho, todavía.

Sí, los Dodgers arruinaron su primera oportunidad en el Clásico de Otoño el viernes por la noche en una derrota por 12-6 ante los Mets en el Juego 5 de la Serie de Campeonato el viernes en el Citi Field, reduciendo su ventaja a 3-2.

Y sí, en un momento dado fue un poco inquietante para su fiel corresponsal cuando un fan sentado fuera del palco de prensa me vio y levantó su teléfono con mi historia del día anterior en la que proclamé que esta serie había terminado. El aficionado y su colega empezaron a gritarme, a lo que ahora respondo.

Señor, estoy redoblando la apuesta.

Los Dodgers no pueden superar las dificultades de Jack Flaherty en el quinto partido de la NLCS ante los Mets

Los Dodgers aún van a ganar esta serie. Todavía van a ir a las Series Mundiales.

Después de pasar sus sesiones de entrevistas previas al partido hablando de cómo se sentía estar en el precipicio de la Serie Mundial, los Dodgers cayeron rápidamente en un abismo ruidoso y extraño que era un caso atípico, no una tendencia.

Los fanáticos que cantaban y rebotaban aquí ya estaban encendidos cuando los Temptations cantaron el himno nacional antes de seguir con “My Girl” en honor a la canción de entrada de Francisco Lindor. Los aficionados se inspiraron aún más cuando Ohtani quedó varado en tercera base en la primera entrada, después de que sorprendentemente no anotara en un grounder al campocorto Lindor.

“Creo que simplemente tuvo un calambre cerebral y se bloqueó allí”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, sobre Ohtani durante una entrevista en la transmisión del juego, una rara crítica a Superman.

Shohei Ohtani, izquierda, y Teoscar Hernández caminan hacia el banquillo durante la cuarta entrada contra los Mets el viernes por la noche.

Las esperanzas de los Dodgers fueron cuesta abajo a partir de ahí, gracias a un repentino cansancio en el brazo derecho del lanzador Jack Flaherty. Esa fue la parte extraña. Cinco días después de apagar a los Mets en dos hits en siete entradas en la victoria de este primer partido de la serie, Flaherty no tenía nada el viernes por la noche, su bola rápida era de dos mph de lo habitual, y los Mets lo golpearon.

El chico de Burbank quería desesperadamente lanzar a los Dodgers en el escenario principal del béisbol la próxima semana y, en cambio, los lanzó de vuelta a Chavez Ravine este fin de semana, una dulce historia temporalmente arruinada.

Poco después de Flaherty subió al montículo, cedió tres carreras en un jonrón de Pete Alonso, luego fue bombardeado por cinco carreras en la tercera entrada en una variedad de caminatas y hits, finalmente ocho carreras en tres entradas, simplemente horrible.

“Él no era agudo, claramente, él ha estado luchando contra algo”, dijo Roberts. “Él ha estado bajo el clima un poco. Así que no sé si que sangró en las cosas, la velocidad. No estoy seguro”.

Sea lo que sea, Flaherty ha terminado de hacer daño NLCS, no va a lanzar de nuevo en esta serie, y sus malos números no cambian las matemáticas históricas básicas.

De los 93 equipos que han tomado ventaja de tres juegos a uno en una serie de béisbol, 79 han ganado esa serie, un sorprendente 85%.

Aunque los propios Dodgers superaron esos pronósticos en 2020 contra los Bravos de Atlanta en la NLCS, aquí no habrá sorpresas.

La mayor ventaja restante para los Dodgers se puede encontrar en los jugadores que no jugaron el viernes. Gracias a Flaherty permaneciendo en el juego y llevando sus luchas, los chicos Daniel Hudson, Blake Treinen, Michael Kopech y Evan Phillips permanecieron descansados para el Juego 6 el domingo, cuando todos serán utilizados en un juego de bullpen contra Sean Manaea de los Mets.

Esto funcionará. Esto ha funcionado. Los relevistas de los Dodgers lanzaron una blanqueada contra los Padres en su mayor victoria de la temporada, y podrían haber ganado el Juego 2 en la NLCS si los Dodgers no hubieran decidido insertar al novato Landon Knack en su medio.

Ciertamente habrá críticas desde algunos rincones que los Dodgers jugaron el partido del viernes demasiado pronto, que podrían haber sacado a Flaherty después de que caminó a dos bateadores y un doble de dos carreras a Starling Marte en el inicio de la tercera entrada para poner a los Dodgers en un déficit de 5-1. Pero sabiendo que tenían dos partidos en casa en el bolsillo, y sabiendo que van a necesitar sus relevistas de alto riesgo para potencialmente ambos, Roberts tomó la decisión correcta.

Si no está de acuerdo con Roberts, espere y vea el resultado del juego del bullpen del domingo antes de destrozarlo.

“Y así para mí en 5-1, no voy a desplegar nuestros chicos de apalancamiento sabiendo que hay un costo en el extremo posterior y apreciando el hecho de que todavía hay más béisbol para jugar en la serie”, dijo Roberts.

La otra ventaja de los Dodgers es tener a Buehler listo para un posible Juego 7 el lunes por la noche. Y estará listo. Lanzó cuatro entradas de tres hits contra los Mets en el Juego 3, mostrando gran parte de su viejo fuego. Si los Dodgers quisieran un lanzador en el montículo en un juego en el que el ganador se lo lleva todo, sería Buehler.

Además de la ventaja de pitcheo, los bateadores de los Dodgers están arrasando, con dos jonrones de Andy Pages y otra bola larga de Mookie Betts, nueve hits y un breve acortamiento de un déficit de 10-2.

«Fue bueno ver a nuestros chicos luchar de nuevo», dijo Roberts. «Ciertamente ofensivamente estamos en un muy buen momento».

En muchos sentidos, los Dodgers todavía están en un muy buen lugar.