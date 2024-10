Freeman pega jonrón ganador en épica victoria de Dodgers sobre Yanquis en Juego 1 de la Serie Mundial

(Ashley Landis / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Freddie Freeman se levantó de las cenizas y pegó un jonrón ganador en el décimo inning y los Dodgers de Los Ángeles vencieron por 6-3 a los Yanquis de Nueva York para colocarse 1-0 arriba en la Serie Mundial 2024 el viernes por la noche en Dodger Stadium ante 52,394 enloquecidos aficionados.

Freeman, con la casa llena y recuperándose de una lesión de tobillo, solamente necesitaba una para empatar y dos para ganar el juego, pero recetó un grand slam para darle el triunfo a su equipo en una épica noche que dejó a la afición coreando “Freddie, Freddie” varios minutos después del batazo decisivo.

Fue un cuadrangular que recordó a muchos la victoria en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1988 cuando un lesionado Kirk Gibson conectó uno de los jonrones más importantes en la franquicia angelina.

Anuncio

Los Dodgers, que prendieron toda la pólvora en la serie ante los Mets de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, parecían apagados durante todo el juego y lucían resignados a la derrota.

Pero en el décimo episodio, con la casa llena y dos outs, el bateador de 35 años de edad en su primer batazo conectó un cuadrangular al cubano americano Néstor Cortés que entrará en la historia como uno de los batazos más importantes en una Serie Mundial disputada en Dodger Stadium. Freeman se había perdido los Juegos 4 y 6 de la Serie de Campeonato ante los Mets por su lesión en el tobillo derecho.

Los Yanquis desperdiciaron una buena salida de Gerrit Cole, con seis innings, en los que solamente permitió cuatro hits, y permitió una carrera limpia, con 88 lanzamientos, 61 de ellos strikes. El pitcher derrotado fue Jake Cousins al ser cargado con dos carreras limpias y un hit.

“Es probablemente el mejor momento de béisbol que he visto”, dijo Dave Roberts, mánager de los Dodgers. “No ves a los equipos celebrar tanto como lo hicimos, pero creo que lo merecíamos”.

El Juego 2 de la Serie Mundial se disputa el sábado a las 5 p.m. en Dodger Stadium. Después de eso, el duelo se mudará a Nueva York para las siguientes tres.

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un jonrón de grand slam durante la décima entrada del primer partido de la Serie Mundial de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el viernes 25 de octubre de 2024, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

(Mark J. Terrill / Associated Press)

El Juego 1 tuvo también una dosis de nostalgia después de que Fernando Valenzuela falleciera el martes y miles de seguidores lo honraron, al igual que la liga y el club angelino antes del juego.

Por los Dodgers, Jack Flaherty tuvo una buena salida en la que permitió cinco hits y dos carreras limpias en 5.1 innings en los que lanzó 90 bolas, 55 de ellas strikes. El cerrador Blake Trainer se llevó la victoria tras lanzar 1.1 innings, en los que permitió un hit y una carrera limpia.

“Fue un juego de ajedrez”, declaró Roberts. “Es divertido ahora… el juego te honra, eso pasa cuando haces las cosas bien”.

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja con Mookie Betts luego de batear un grand slam que resolvió el primer juego de la Serie Mundial ante los Yankees de Nueva York, el viernes 25 de octubre de 2024 (AP Foto/Julio Cortez) (Julio Cortez / Associated Press)

En la quinta entrada, Kiké Hernández pegó un triplete por el jardín de la derecha, mientras que Will Smith conectó un elevado de sacrificio al para impulsar la carrera del boricua que abrió la pizarra.

Los Yankees respondieron con un jonrón de Giancarlo Stanton de dos carreras al jardín izquierdo después de que Juan Soto había conectado un sencillo al jardín central. Eso terminó siendo todo para Flaherty, quien fue luego reemplazado por Anthony Banda y sacó una situación comprometida de casa llena.

Con un out en el octavo, Ohtani pegó un hit con dosis de doblete que rebotó en la barda. Sin embargo, el paracorto de los Yanquis, el venezolano Gleyber Torres, no sujetó bien la pelota y se le fue de su control, para que el japonés avanzara a tercera. Mookie Betts, con un elevado de sacrificio, impulsó la carrera de Ohtani.

En el décimo, Jazz Chrisholm Jr. hizo de las suyas. Tras un sencillo, Chrisholm Jr. robó segunda y luego tercera, para que en un batazo de Anthony Volpe a Tommy Edman, que no pudo atrapar bien la pelota y tomó dos tiempos para hacer el segundo out, y la carrera fue anotada por el ingenioso corredor de la novena visitante.

Era el 3-2 que ponía a todos con los nervios de punta.

En la parte baja del último inning, Gavin Lux recibió base por bolas con un out de parte de Cousins. Edman pegó un sencillo para colocar corredores en primera y segunda con Ohtani bateando. Pero el japonés en el primer batazo pegó un elevado para el segundo out. Betts recibió una base por bolas y dejó todo para la gloria de Freeman.

“Cuando me fui una semana y media para ver a mi familia, cuando regresé ellos me esperaron y me enseñaron su amor”, declaró Freeman, quien recibió en agosto un permiso de los Dodgers para estar con su hijo enfermo de tres años, quien tiene una rara enfermedad autoinmune que le dejó temporalmente paralizado. Freeman se fue por 10 días y cuando regresó aquella noche trató de agradecerles con un buen juego. Pero lo mejor lo tenía reservado el viernes en la Serie Mundial.

“Esa noche traté de agradecerles, pero ahora creo que lo apreciarán aún más”.