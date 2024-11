Así se jugará la Liguilla del Apertura 2024 del fútbol mexicano

El complicado Play in de la Liga MX dará inicio a la Liguilla del balompié azteca. Esta ronda de clasificación incluye tres encuentros: el 7 enfrentará al 8, y el ganador avanzará a cuartos de final. Mientras tanto, el perdedor enfrenta al ganador del puesto 9 y 10 por un cupo final a la próxima fase. El perdedor del encuentro entre el 9 y 10 quedará eliminado a la primera.

El Play In se jugará el 20 y 21 de noviembre, pues la actividad de la Liga MX tendrá una pausa debido a las fechas FIFA.

Esto significa que los clasificados directos a la Liguilla son: 1. Cruz Azul, 2. Toluca, 3. Tigres, 4. Pumas, 5. Rayados, 6. San Luis.

Cruz Azul, Toluca y Tigres ya tenían asegurado su boleto en la última jornada de la Liga MX, mientras que Pumas, Rayados y Atlético San Luis aseguraron su puesto directo tras la última fecha.

Los partidos de Play In serán los siguientes: Tijuana vs. América y Chivas vs. Atlas. El partido entre Xolos y Águilas sería el 21 de noviembre en el Estadio Caliente de Tijuana, mientras que Guadalajara y Rojinegros jugarían ese mismo día. El perdedor del duelo entre Tijuana y América, así como el ganador del Chivas vs. Atlas se enfrentarán el 24 de noviembre.

Dependiendo de los últimos dos clasificados a cuartos de final, Cruz Azul y Toluca esperan rivales. Por lo pronto, los únicos dos duelos seguros son: Pumas vs. Monterrey y Tigres vs. San Luis.

Los horarios y fechas de todos los encuentros serán confirmados por la Liga MX en las próximas horas.