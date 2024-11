Comentario: No, Javier Aguirre. La agresión en San Pedro Sula no es parte del fútbol

Con dos tantos de Luis Palma, Honduras venció por 2-0 a México en el partido de ida de los cuartos de final de Liga de Naciones de la Concacaf el viernes por la noche en San Pedro Sula, pero lo lamentable fue la agresión a Javier Aguirre después del partido en el Estadio Francisco Morazán lo que le dio la vuelta al mundo por las fuertes imágenes.

El director técnico mexicano recibió un impacto en la cabeza con un objeto y sangrando, casualmente saludó al entrenador del equipo contrario, Reinaldo Rueda, así como a jugadores hondureños, mientras todos eran testigos de una de las agresiones más gráficas sobre un entrenador a este nivel en la Concacaf.

Lo que fue aún más increíble fue que ningún representante del estadio se atrevió a proteger al entrenador, ni integrantes del cuerpo técnico del equipo mexicano, ni jugadores de la banca, ni nadie pareció tener un sentido de alarma o urgencia ante semejante violencia.

Aparte de los proyectiles, el entrenador mexicano intercambió insultos con la afición durante el cotejo.

“Nada, nada, es futbol, el partido fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar y no me queda más que felicitarlos. Lo otro me parece que no tiene importancia”, indicó Aguirre, que increíblemente apareció en la conferencia de prensa para hablar del partido y no de la agresión.

“No soy de quejarme”, añadió Aguirre.

Pero contrario a lo que dice Aguirre, esto no es parte del fútbol y no podemos normalizar este tipo de agresiones, así como tampoco el grito homofóbico mexicano, ni los incidentes de violencia verbal y física en los estadios de Estados Unidos cuando existe un evento relacionado a Concacaf.

Me genera tristeza esto. El Vasco Aguirre es un señorón del fútbol, de esos que México no nos suele regalar. Habla tan bien de Honduras y en su primera visita se lleva tan pésima experiencia. ¡Que triste! pic.twitter.com/dbPDfzg8Fg — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 16, 2024

“No estoy de acuerdo con Javier Aguirre de que esto sea parte del fútbol. Es justamente lo que no es parte del fútbol. Evidentemente, debe de haber un castigo disciplinanio por parte de la Concacaf a la Federación Hondureña de Fútbol ”, declaró Óscar Guzmán, presentador de la Última Palabra de FOX Sports, sobre el incidente.

El entrenador colombiano Rueda no dudó en referirse sobre la agresión desde su primera declaración en la conferencia de prensa tras el partido.

“Con tristeza por lo que sucedió al final”, indicó Rueda, quien fue el primero en ver la cortada en la cabeza de Aguirre poco después de darle la mano. “Eso no puede volver a suceder, ni aquí en Honduras, ni en ninguna parte del mundo, en ningún estadio. Estoy triste, porque es un ser humano. Porque así como le pegaron a él, me pudieran haber pegado a mí que lo fui a saludar. Yo ya lo he vivido en carne propia y no puede suceder eso”.

Someone threw a full beer and busted open Javier Aguirre’s head, match Mexico vs Honduras. 😮 pic.twitter.com/osNSIqddBw — 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐃𝐀𝐘! (@TodayMatchHD) November 16, 2024

“Se daña la fiesta, se daña todo el esfuerzo que se hicieron los muchachos, que se dé ese incidente es lamentable”, expresó Rueda.

La Federación Mexicana de Fútbol se manifestó en contra de lo ocurrido por medio de un comunicado.

“La FMF manifiesta su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el futbol y reitera su compromiso con la seguridad”.

¡Gol de Honduras! Palma tira desde fuera del área para marcar su doblete

🇭🇳 Honduras 2-0 México 🇲🇽



🇭🇳 Honduras 2-0 México 🇲🇽



🔴 EN VIVO: https://t.co/s7RHsxvMe2

📺🇲🇽 Canal 5

📺🇺🇸 Univisión, TUDN y VIX#RumboAlMundial2026 pic.twitter.com/oXT9gqPkui — TUDN USA (@TUDNUSA) November 16, 2024

“Hemos hecho las gestiones pertinentes a través de los canales oficiales para solicitar a la Concacaf que actúe conforme al reglamento después de lo ocurrido esta noche en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, Honduras. Es urgente que todos los actores involucrados en el futbol, incluidos instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación colaboremos para crear un entorno seguro para todos”.

El hecho que Aguirre “no quiera quejarse” tampoco significa que se deben de aceptar este tipo de acciones como parte del deporte. Si eso hubiese sucedido ante el entrenador de Estados Unidos, les aseguro que el entrenador agredido no se hubiese aparecido a la conferencia de prensa. A los representativos del fútbol mexicano les faltó también proteger un poco más a su entrenador y los mismos miembros del cuerpo técnico debieron de ser más proactivos al darle la prioridad a la salud física del ‘Vasco’.

Lo que también alarma es la cantidad de violencia que se vive en el fútbol internacional de la Concacaf.

Aficionados de Honduras animan a su equipo durante un partido de ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League contra México en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras, el viernes 15 de noviembre de 2024. (AP Photo/Moises Castillo) (Moises Castillo/AP)

Recordemos que hace unos meses también hubo incidentes de violencia en estadios de Estados Unidos en la Copa América 2024, donde Conmebol y Concacaf fueron los organizadores. La Copa Oro y otras versiones de la Liga de Naciones no son ajenas a la violencia.

“Concacaf debe de hacer su chamba. Dejémonos de cositas. Si tú vetas el estadio, vas a ver si lo vuelven a hacer”, señaló Rubén Rodríguez, también de FOX Sports al hablar en la Última Palabra sobre el incidente. “Concacaf ponte a chambear, ponte a hacer tu chamba bien. Concacaf es una de las más violentas. Haz tu chamba, ve a los estadios. Si somos estrictos, hay que ver si todos los estadios cumplen con las condiciones”.

El partido de vuelta de la selección mexicana, clasíficada como décimosexta en el mundo, ante Honduras, la número 77, se diputará el martes, 19 de noviembre (6:30 p.m.), en el Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX. Los ojos también estarán sobre la afición mexicana, conocida por el canto homofóbico en momentos cuando la selección está pasando por un mal momento.

En ese encuentro, México tendrá que vencer por lo menos por un 2-0 a Honduras para forzar el alargue en la serie. El gol de visitante contará para los 90 minutos del juego de vuelta y no para el alargue.

“Estoy molesto con el resultado porque los jugadores no creen que se merecían irse 2-0”, declaró Aguirre.

México fue el único equipo que perdió su partido de ida como visitante, pues Estados Unidos venció de visita en Jamaica por 1-0 el jueves, al igual que Panamá en Costa Rica. El viernes, Canadá ganó de visita por la mínima diferencia a Surinam.