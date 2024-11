Familia de Fernando Valenzuela hace entrega de 500 pavos en Boyle Heights en memoria del ‘Toro’

La línea de cientos de personas y autos daban vuelta a la esquina proviniendo de la avenida Boyle hacia la calle 1st esperando recibir una bolsa de regalos que incluía un pavo.

Por lo menos 500 pavos fueron distribuidos por la familia Velenzuela a residentes de bajos recursos de Boyle Heights y aledaños, el lunes, en memoria de su legendario patriarca Fernando Valenzuela y en celebración al Día de Acción de Gracias.

“Estamos emocionados porque vino mucha gente acá, no esperábamos tanta gente y te muestra lo que podemos hacer”, dijo Fernando Valenzuela Jr. a LA Times en Español. “Es el primer año que lo hacemos en memoria de mi papá, pensando en que era lo que hubiera querido él. Esperando que lo haga feliz”.

Junto a su madre, Linda, y otros miembros de la familia Valenzuela, decidieron hacer este evento con el fin de dar algo de regreso a quiénes están necesitados e inspirar a los que buscan lograr sus sueños.

“En realidad no sabía quiénes estaban dando los pavos, pero me parece excelente lo que está haciendo la familia de Fernando porque van a ayudar a muchas personas que como yo los necesitamos”, dijo Felina Luis Sandoval, quien reside en Boyle Heights y se acercó junto a su pequeña nieta para recibir una bolsa de alimentos. “Ya ve cómo está la crisis que a veces hay y a veces no. Se me hace muy bien para que ayude a muchas personas”.

La entrega se hizo en frente del Boyle Hotel en donde el artista Robert Vargas desarrolló un mural de tres paneles con imágenes icónicas del ‘Toro’ y que se ha vuelto una atracción turística.

“Es un día increíble no solo para el legado de Fernando Valenzuela sino también para la familia de venir aquí y hacer esta entrega en su nombre”, dijo el muralista Vargas. “Esto es lo que significa tener compromiso comunitario y tener el mural como punto de partida, como una intersección de amor y comunidad”.

El lanzador novato ganador del premio Cy Young en 1981, ganador de las Series Mundiales de 1981 y 1988, y el causante de la “Fernandomanía” ha sido homenajeado por otros artistas en la ciudad con otras versiones de murales.

Miguel Roura pasaba casualmente por el área para ir en busca de su auto que estaba en mantenimiento en un mecánico local y notó la conmoción que generó el evento, por lo que al saber de qué se trataba, se acercó para solicitar una bolsa de víveres.

“Sé de una gente que necesita, yo no como pavo, pero se lo voy a llevar a una gente que sí lo necesita”, dijo Roura, de 76 años.

Roura se mostró agradecido con el evento de los Valenzuelas, recordando que el histórico lanzador de los Dodgers pudiera haber cambiado el destino del equipo con los aficionados angelinos del área en donde se construyó el Dodger Stadium entre los años 1950 y 1960.

Durante esos turbulentos años, muchas familias fueron expulsadas de sus hogares para abrir paso a la construcción del estadio de los Dodgers y con el pasar de los años, la forzada y dolorosa aceptación se fue dando gradualmente entre la comunidad latina gracias a la presencia de su superestrella Valenzuela.

“Como fan de los Dodgers, cuando él lanzaba, era un orgullo para la ciudad, por todo el lío que teníamos en Chávez Ravine con los desalojos de las familias y nosotros como chicanos estábamos enojados”, dijo Roura. “Él fue como un puente porque siempre queríamos apoyar a los Dodgers, pero eso aún dolía, era una cicatriz. El ayudó a aliviar todo eso. Con su manera de ser, tan humilde, de una gran familia y luego lo hicieron muy famoso. Él parecía que lo tomó a su paso y no se volvió como esta gente que es super rica”.

Valenzuela falleció el pasado 22 de octubre en Los Ángeles de un choque séptico, según su certificado de defunción, y su hijo mayor Fernando Jr. dijo que ha sido difícil superar su pérdida.

“La vida sigue y el tiempo es el mejor remedio, pero más que nada agradeciendo lo que hizo por nosotros, por México, por los que estamos en Estados Unidos, por los Dodgers, es un poquito de alegría que tiene su impacto todavía, así que por ese lado felices, pero tristes por mi papá que no pudo seguir”, dijo Valenzuela Jr. “Nadie quiere perder un papá. Fue un modelo para nosotros… No sé todavía cómo será sin él, nos juntábamos con él en estas épocas, por ahorita no hemos hecho planes, pero mientras estemos todos juntos estaremos bien”.