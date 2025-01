El entrenador de los Lakers, JJ Redick, promete ayudar a reconstruir Los Ángeles tras perder su casa en un incendio

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, ya lo sabía, pero necesitaba verlo.

La mañana después de que su equipo volara a Los Ángeles con el cielo de la ciudad iluminado por los voraces incendios forestales que destruirían el hogar de su familia, recorrió Pacific Palisades para observar la destrucción de una comunidad que él, su mujer, sus hijos y su cuñada y la familia de ésta compartían.

“Tenía que verlo con mis propios ojos”, dijo, aclarándose la garganta. “Y no estaba preparado. No estaba preparado para lo que vi. Es, um, es ... es la devastación completa y la destrucción. ... Pasé por la mayor parte de la vecindad y todo ha desaparecido. Y creo que nunca puedes prepararte para algo así. Nuestro hogar, nuestro hogar ha desaparecido. Y mira, estábamos, estábamos alquilando por el año para tratar de averiguar dónde queríamos estar a largo plazo. Y todo lo que teníamos que era de alguna importancia para nosotros casi 20 años juntos como pareja y 10 años de crianza estaba en esa casa”.

“Y hay ciertas cosas que no se puede reemplazar, que nunca será reemplazado. Y es como, es como raro. Es realmente raro---. Mi hijo hizo un proyecto de arte el año pasado en Santa Ana en Brooklyn. Y era como una pintura a lápiz de carbón de un faro que habíamos enmarcado por encima de las escaleras. Y nunca puedes reemplazar cosas como esas. Ya sabes, los recuerdos. Dieciocho años juntos ahora, Chelsea y yo, ciertas cosas que estaban en esa casa que no se puede reemplazar”.

Anuncio

Redick y los Lakers volvieron a entrenar el viernes después de que la NBA aplazara su partido del jueves contra Charlotte. Actualmente están programados para recibir a San Antonio el sábado en el Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles, un partido que Redick espera que los Lakers jueguen.

“Quiero jugar mañana, quiero entrenar mañana. Quiero que estos chicos jueguen mañana y si podemos jugar, jugaremos”, dijo Redick. “Creo que para todo el mundo, para todos los que se han visto afectados por esto, hay un proceso de duelo. Hay un proceso de curación. Sólo puedo hablar por mí, parte de mi proceso de curación y duelo es estar aquí con estos chicos y entrenar baloncesto”.

Redick, sin que muchos lo supieran, había planeado ayudar a entrenar a sus hijos, Knox y Kai, en una liga juvenil en el Palisades Recreation Center este invierno. Esa temporada iba a comenzar el miércoles, un día después de que el centro fuera destruido.

“Están destrozados por lo del centro recreativo. Creo que no os lo he contado, pero me apunté para entrenar a su equipo de la liga de invierno y, según el calendario, iba a poder ayudar en la mitad de los entrenamientos y en la mitad de los partidos”, dijo. “Nuestro primer entrenamiento fue el miércoles por la tarde. Así que se levantaron el martes por la mañana pensando que estaban a un día de practicar con sus amigos y de que yo entrenara su entrenamiento”.

“Lo que siempre he hablado con ellos es de valorar a las personas por encima de las cosas. Y así es como vivo mi vida y así es como Chelsea vive su vida y así es como nuestros hijos están siendo criados. Creo que ésta es una gran oportunidad para que aprendan eso y para que lo acepten y amen a la gente, como están haciendo hoy”.

La familia de Redick evacuó Pacific Palisades antes del partido que el equipo jugó el martes en Dallas. El avión del equipo, retrasado en Texas por problemas de mantenimiento, regresó a la ciudad a primera hora de la mañana del miércoles mientras los incendios de Palisades y Eaton se propagaban rápidamente.

“Cuando volábamos hacia allí, todo el mundo intentaba ver lo grave que era, porque no creo que la gente se diera cuenta de lo malo que era hasta que lo veías con tus propios ojos”, dijo Austin Reaves. “Y mientras volábamos, mirábamos hacia fuera”.

“Y mientras estábamos volando, definitivamente estábamos mirando por la ventana viendo lo que podíamos ver. Desde la distancia, se podía ver algo de fuego. Pero a medida que te acercabas, había mucho humo. Era básicamente como si estuvieras volando entre las nubes. Daba miedo”.

En declaraciones a la prensa el viernes, Redick se echó a llorar al hablar de su regreso a Palisades el miércoles por la mañana, un lugar que él y su mujer habían empezado a llamar hogar después de mudarse de Brooklyn el pasado verano.

“No estoy seguro de haber llorado o lamentado así en varios años», dijo. «Y ella me dijo: ‘Dudé mucho en mudarme aquí. Dudaba mucho que te dedicaras al coaching. Nunca me ha gustado vivir en un sitio más que en Brooklyn, y nunca me ha gustado la comunidad más que la comunidad que he tenido en Brooklyn. Y entonces, ya sabes, es como, nos mudamos aquí y la comunidad Palisades realmente ha sido tan bueno para nosotros”.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, se detiene un momento al hablar de la pérdida de su casa de alquiler en el incendio de Pacific Palisades. (Damian Dovarganes / Associated Press)

“Creo que la parte que más nos preocupa es la pérdida de comunidad. Y reconozco que las personas forman la comunidad, y vamos a reconstruir y queremos ayudar a liderar en eso. Pero todas las iglesias, las escuelas, la biblioteca, todo ha desaparecido”.

En concreto, el centro recreativo de la comunidad se había convertido en un lugar importante para la familia, empezando por la primera vez que vieron la casa que alquilaron y llenaron con sus posesiones más importantes mientras intentaban encontrar una base permanente en Los Ángeles.

“El día que visitamos la casa y decidimos que queríamos vivir en ella, dijimos: vamos a explorar el pueblo. Nos topamos con el centro recreativo y había partidos de baloncesto de la liga de verano. Un niño, Milo, estaba jugando. Yo estaba como, ‘Oh, él es bastante bueno.’ Terminó siendo uno de nuestros vecinos; perdieron su casa. El centro recreativo era así, un lugar al que íbamos todos los días. Quiero decir, fútbol bandera, baloncesto, el patio de recreo, béisbol, canchas de tenis. Y todos los que conocíamos estaban allí todos los días. Y te duele perder eso”.

Redick dijo que él y su familia ayudarán a las zonas devastadas en el proceso de recuperación.

“Para nuestra familia, estamos tan comprometidos como siempre con Los Ángeles”, dijo Redick. “Reconocemos, como no es sólo nuestra comunidad que ha sido impactado por esto. Hay gente en Malibú, hay gente en Brentwood, hay gente en el Valle, hay gente en Pasadena ... es por todo Los Ángeles. Y si hay algo que podamos hacer para ayudar y liderar, lo haremos ... todavía estamos averiguando eso. Todavía está bastante fresco, pero, estamos comprometidos a ayudar a otras personas tanto como podamos. Y vamos a hacerlo. Y reconocemos que va a ser un proceso largo”.

”... Esto ha afectado a tanta gente. No quiero que la gente sienta lástima por mí y mi familia. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Hay gente que, um, ya sabes, debido a algunas cuestiones políticas y algunas cuestiones de seguros no van a estar bien. Y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a cualquiera que esté mal por esto».

Redick mencionó específicamente a varios empleados de los Lakers que perdieron sus casas en el incendio, entre ellos Dan Grigsby, el principal asesor jurídico del equipo, vecino de Redick en Palisades. Los padres del videógrafo de los Lakers, Rohan Ali, perdieron su casa en Altadena a causa del incendio de Eaton. Anthony Davis donó 20.000 dólares a sus esfuerzos de recuperación a través de GoFundMe.

Redick dijo que cree que los Lakers tienen un papel que desempeñar en la recuperación de la ciudad.

“Ciertamente queremos hacer todo lo que podamos dentro de los parámetros de seguridad de lo que está sucediendo en la ciudad. Obviamente, queremos dar esperanza a la gente y queremos dar - no quiero decir una distracción - tal vez un escape”, dijo Redick. “Hablamos de ello como grupo antes del entrenamiento. Es nuestra responsabilidad -todos en este edificio- liderar esto y ayudar a la gente. Nunca sabes cómo va a ser. ... Y creo que entre yo, [Rob Pelinka], conozco a la familia Buss - Jeanie específicamente - estamos preparados para hacer lo que sea necesario para ayudar a Los Ángeles”.