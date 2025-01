Oliveira y Cortez llenan de consejos a niños de escuela de jiu-jitsu en Este de Los Ángeles

En la antesala de UFC 311 de este sábado en Los Ángeles, la mexicoamericana Tracy Cortez y el brasileño Charles Oliveira visitaron y hablaron con niños y adolescentes de una escuela de jiu-jitsu ubicada en el Este de Los Ángeles.

Tanto el brasileño como la peleadora estadounidense entrenaron con niños y compartieron técnicas de una de las principales disciplinas en las artes marciales mixtas de UFC.

Oliveira fue campeón del mundo en peso ligero y es cinta negra en jiu-jitsu brasileño, mientras que Cortez es una de las principales clasificadas en peso mosca.

“Con el debido respeto a todo lo que sucedió y todo el tumulto que ha sucedido ahí afuera, cuando estén adentro de este gimnasio, nada malo les va a pasar”, dijo Oliveira haciendo alusión a los incendios que ocasionaron la muerte de al menos 27 personas en Los Ángeles y que quemaron miles de estructuras, incluyendo hogares.

Mientras tanto, Cortez se mostró muy emocionada de hablar con niños de entre seis a 10 años de la escuela East L.A. Jiu-Jitsu.

“Soy de primera generación en Estados Unidos. Ambos padres son inmigrantes. Ustedes nos ven aquí arriba como estas estrellas y celebridades geniales, pero él y yo somos como ustedes”, dijo Cortez al señalar a su compañero de UFC, Oliviera. “Venimos de un barrio que no es el mejor. Tuve una vida muy dura mientras crecía”.

Cortez ingresó a las artes marciales mixtas tras ser inspirada por su hermano mayor, José, quien tenía el sueño de ser peleador de UFC, pero falleció a causa de cáncer en 2011. Cortez combatió la depresión por la muerte de su hermano y ha logrado ser una de las peleadoras más competitivas en la compañía.

“He sido bendecida con gente increíble en mi vida, mentores increíbles. Mis entrenadores me conocieron desde muy joven, me mantuvieron, me alejaron de las calles, me mantuvieron haciendo el bien. Me dieron trabajo, me dieron educación. Y en ese momento, no me di cuenta, pero ahora que soy adulta y soy una mujer, y estoy donde estoy, y estoy viviendo la vida que estoy viviendo, no puedo dejar de estar agradecida”, expresó la nacida en Phoenix, Arizona.

“El mundo es mucho más grande de lo que ves en estas calles. El mundo es tan, tan grande, y está listo para cada uno de ustedes. La verdadera pregunta es, si ustedes van a estar listos para el mundo. El jiu-jitsu los ayudará, la educación, deportes, futbol, lo que sea que tu corazón desee apégate a ello, se disciplinado con ello y ámalo por encima de todo”, dijo Cortez, de 31 años.

“Los profesores me decían que iba a acabar con 15 años y embarazada. Ese era mi destino, que iba a dejar la escuela e iba a terminar embarazada”, añadió la peleadora. “Ustedes no tienen idea de que les van a decir y que no pueden hacer eso, o que ese sueño es demasiado grande. Pero en nuestra realidad, la vida es lo que tú haces. La vida es lo que tú haces, y no lo que la gente te dice. Tienes una vida, una vida, y tienes que asegurarte de sacar lo mejor de ella. Aprecia al máximo a la gente que te protege y no olvides nunca de dónde vienes. Es una bendición venir de donde vienes”.

Cortez (1-1) viene de pelear y caer ante la excampeona Rose Namajunas. Por lo pronto no tiene pelea, aunque señaló que se está preparando para que el “2025 sea su año”.

Por su parte, Oliveira (35-10) dijo que estará viendo de cerca el duelo entre Islam Makhachev ante Arman Tsarukyan de este sábado en el Intuit Dome, pues el exmonarca espera un duelo contra el ganador.