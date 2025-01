Autoridades mexicanas arrestan a “Billy” Álvarez, expresidente del Cruz Azul

Share via

Share via Close extra sharing options

Después de permanecer prófugo casi cinco años, Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del club de fútbol Cruz Azul, fue detenido el jueves por autoridades federales.

“Billy” Álvarez, quien estuvo al frente del equipo cementero durante 34 años, fue acusado de delincuencia organizada a mediados de 2020 y desde entonces no se conocía su paradero.

La detención fue realizada en la capital del país por fuerzas federales, en coordinación con la Fiscalía General de la República, dijo a The Associated Press un agente federal que habló a condición de anonimato porque no tenía autorización para declarar sobre el caso.

Anuncio

En el sitio Web del Registro Nacional de Detenciones de Ciudad de México fue publicada en la jornada una ficha que confirma el arresto de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas.

Y en las redes sociales se difundieron videos que muestran el momento en que agentes federales llegan a una vivienda en un domicilio no precisado de la capital. Ahí, notifican a Álvarez que tienen una orden de aprehensión en su contra y, tras notificarle sus derechos, lo esposan y se lo llevan.

Desde la salida de Álvarez, Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares del país, es presidido por Víctor Velázquez.

En mayo del 2020, Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo Álvarez y su cuñado Víctor Garcés, quienes tenían distintos puestos en el equipo, fueron investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, por su presunta participación en actividades con recursos financieros de procedencia ilícita luego de una denuncia de trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul, una empresa dedicada a la industria de la construcción, incluida la producción de cemento.

Un mes después la autoridad financiera emitió la orden de aprehensión contra “Billy” Álvarez y su cuñado Garcés.

Aunque no volvió a aparecer públicamente, Álvarez Cuevas tampoco renunció a su cargo sino hasta agosto del mismo año y sólo apareció en un par de videos, en los que afirmaba saldría eventualmente a dar su versión de los hechos, algo que no ocurrió.

Bajo su gestión, Cruz Azul sólo logró un título de liga, en el torneo Invierno 1997. Ya durante la administración de Velázquez, en menos de cinco años, la Máquina alzó la corona en el torneo Clausura 2021 y fue finalista en el Clausura 2024.