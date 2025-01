Sinner supera a Rune en el Abierto de Australia tras retrasos por red y problemas médicos

(Asanka Brendon Ratnayake / Associated Press)

Primero fueron las pausas médicas, una para cada uno, Jannik Sinner y Holger Rune, cuando la temperatura superó los 32 grados Celsius (90 Fahrenheit) en el Abierto de Australia.

Luego fue el extraño retraso de 20 minutos porque la red en la Rod Laver Arena se desprendió de la cancha después de ser azotada por un potente saque de Sinner.

Al final, las pausas en la acción fueron “afortunadas”, dijo Sinner, porque le dieron la oportunidad de recuperar el aliento, dejar de lado sus dificultades y salir con la victoria, como sigue haciendo, sin importar el lugar o las circunstancias.

El campeón defensor avanzó a los cuartos de final en Melbourne Park el lunes al eliminar a Rune, 13er cabeza de serie, por 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

“No quiero hablar tanto de cómo me sentí hoy. Realmente no me sentía bien. Creo que eso se vio hoy. Le pasé mal físicamente”, dijo Sinner, quien declinó decir exactamente qué lo afectó. “Jugué contra un oponente difícil, pero también jugando un poco contra mí mismo”.

El número 1 del mundo ocasionalmente intentó refrescarse presionando una toalla fría en su rostro o vertiendo agua en la nuca. Estuvo mucho mejor hacia el final, tanto después de un retraso de más de 10 minutos en el tercer set cuando fue al vestuario para atención médica, como después de una pausa de 20 minutos en el cuarto cuando el tornillo que conecta la red con la azulada superficie se soltó.

“Fue un poco útil. Al menos me sentí un poco mejor cuando volví a la cancha”, dijo Sinner sobre la atención médica. “Sentí que la cara se veía un poco mejor, el color había vuelto un poco”.

El italiano ha ganado 18 partidos consecutivos en la gira desde finales de 2024. La temporada pasada, Sinner firmó un récord de 73-6 con ocho títulos, el primer hombre con semejante cosecha campeonatos de torneos en un solo año desde Andy Murray en 2016.

Esa hazaña incluyó los primeros dos trofeos de Grand Slam de Sinner, en el Abierto de Australia en enero y el Abierto de Estados Unidos en septiembre, este último poco después de que fue exonerado por dar positivo dos veces en marzo por un esteroide anabólico. Su caso sigue sin resolverse, sin embargo, con una audiencia programada para abril en la apelación de la Agencia Mundial Antidopaje sobre el fallo.

En los octavos de final del cuadro femenino, Madison Keys eliminó 6-3, 1-6, 6-3 a Elena Rybakina, la campeona de Wimbledon 2022 y se citó con Elina Svitolina, quien venció a Veronika Kudermetova por 6-4, 6-1.

Iga Swiatek, dueña de cinco títulos de Grand Slam, empleó 59 minutos para dar cuenta 6-1, 6-0 de Eva Lys, una alemana que entró el cuadro principal como ‘lucky loser’.

Swiatek, cuya siguiente oponente será Emma Navarro (la 8va cabeza de serie), acumuló una ventaja de 28-7 en tiros ganadores y apenas ha cedido un total de 11 juegos en cuatro partidos en el torneo.

Navarro ha tenido una trayectoria mucho más exigente. Su victoria 6-4, 5-7, 7-5 contra Daria Kasatkina (9na preclasificada) fue el cuarto partido a tres sets de la estadounidense en cuatro partidos en Melbourne, y ha perdido más de 60 juegos, luchando más de 10 horas en la cancha.

Sinner se las verá contra el australiano Alex de Miñaur (8vo cabeza de serie), quien por la noche superó 6-0, 7-6 (5), 6-3 al estadounidense Alex Michelsen para alcanzar los cuartos de final en su torneo de Grand Slam en casa por primera vez.

Otro italiano, Lorenzo Sonego, logró su mejor resultado en un Slam tras frenar 6-2, 6-3, 3-6, 6-1 a Learner Tien, el estadounidense de 19 años que sorprendió a Daniil Medvedev en la segunda ronda.

Sonego se enfrentará ahora con el estadounidense Ben Shelton (21er preclasificado), quien avanzó cuando el francés Gael Monfils, de 38 años, abandonó por una lesión al principio del cuarto set. Shelton, de 22 años, iba ganando 7-6 (3), 6-7 (3), 7-6 (2), 1-0 después de casi tres horas cuando Monfils, quien está casado con Svitolina, pidió detener el partido.

Los cuartos de final masculinos del martes tendrán el duelo entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz como nota sobresaliente, además del choque entre Alexander Zverev y Tommy Paul.

Sinner dijo que llegó tarde a Melbourne Park y no calentó antes de su partido porque no se sentía bien. Los primeros signos obvios de problemas llegaron con el marcador 3-3 en el segundo set.

Después de lanzarse por un tiro detrás de la línea de fondo y tambalearse ligeramente, Sinner se agarró la pierna izquierda superior y parecía estar molesto por algún tipo de incomodidad, aunque no estaba del todo claro qué estaba sucediendo.

Después de que Rune confirmó su servicio, Sinner caminó lentamente hacia el lateral para el cambio de lado siguiente y respiró profusamente durante el tiempo entre juegos.

Cuando se reanudó el juego, Rune quebró por primera vez en el partido, y Sinner lo entregó con un doble falta que hizo que su déficit fuera de 5-3.

Era una tarde húmeda, y los puntos largos y físicos dejaron a ambos jugadores exhaustos.

Luego, durante el cambio de lado con el marcador 3-2 en el tercer set, Sinner pidió la presencia del fisioterapeuta y le dijo a un recogepelotas que le trajera algo de beber de su equipo. Se le revisó el pulso a Sinner, y luego se marchó con una toalla alrededor del cuello y una botella en cada mano.

Cuando se reanudó la acción, Rune fue quien jugó un poco imprudente y sin un plan de juego efectivo, y perdió el saque para quedar 5-3 en contra. El danés inmediatamente solicitó recibir asistencia, con el fisioterapeuta dándole un masaje a la rodilla derecha.

“Fue muy complicado”, resumió Sinner.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.