Familiares de Diego Pacheco perdieron su hogar en los incendios de Altadena; va ante Steven Nelson

Share via

Share via Close extra sharing options

El pugilista Diego Pacheco inicia el 2025 con la esperanza de dar un paso gigante en busca de un campeonato mundial cuando enfrente el sábado, 25 de enero, al también invicto Steven Nelson (20-0, 16 KOs) en el Chelsea Ballroom del The Cosmopolitan de Las Vegas (8 p.m. PT, DAZN).

Aunque tiene un compromiso importante ante sí, el oriundo del Sur de Los Ángeles, y quien actualmente reside en Seattle, dijo estar muy pendiente de la situación que se vive con los incendios forestales que han afectado a miles de personas e infraestructura.

“Su casa ya no está”, expresó Pacheco (22-0, 18 KOs) a LA Times en Español sobre la vivienda de unos familiares afectados en Altadena. El joven boxeador de peso super mediano mostró su apoyo ofreciéndoles su hogar como refugio temporal. “Es horrible, hermano… Trabajaron muy duro y pusieron todo en su casa. Ver que todo desapareció es algo realmente desgarrador”.

Anuncio

× Diego Pacheco arriesga su invicto ante Steven Nelson este sábado en Las Vegas. Pacheco habló también de lo que aprendió de Canelo y David Benavídez.

Los incendios en Altadena, una localidad al noreste de Los Ángeles, han dejado un saldo de destrucción alarmante. Reportes recientes señalan que las llamas han consumido miles de viviendas y desplazando miles de familias. Las pérdidas materiales son devastadoras y multimillonarias.

“Ellos trabajaron muy duro y pusieron todo en esa casa: sus recuerdos, sus pertenencias, su vida. Y ahora todo se ha ido,” dijo Pacheco. A pesar de la devastación, su familia ha logrado reubicarse en Burbank, donde su tía ha encontrado un nuevo hogar.

En abril de 2024, vivió junto a su familia un momento muy duro tras el fallecimiento de su hermano Manuel, quien padecía del síndrome de deleción 3p, que es una enfermedad genética que se produce cuando falta parte del brazo corto del cromosoma 3. Entre los síntomas que presenta una persona con este síndrome está la discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo y características físicas anormales.

“Siempre fue mi ángel guardián, incluso cuando estaba aquí conmigo. Ahora sé que desde el cielo sigue cuidándome y guiándome”, comentó Pacheco. La conexión con su hermano ha sido un pilar fundamental en su vida y carrera. “Quiero honrar su memoria viviendo mi sueño, convirtiéndome en campeón mundial y ayudando a mis seres queridos, tal como él habría querido”.

Reconoció que la pérdida ha sido especialmente difícil para su madre, quien estuvo profundamente unida a Manuel. “Ella lo llama su ‘compañero fiel’ porque siempre estaban juntos. Su ausencia ha dejado un vacío enorme, pero su memoria vivirá por siempre en nuestros corazones”.

Para lograr ese sueño de campeón mundial, Pacheco, quien ocupa el primer lugar en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo, quiere consolidarse como un contendiente al título mundial con una contundente victoria ante Nelson.

Nelson, un boxeador de 36 años con un estilo maduro, pero menos probado en combates de alto perfil, representa un desafío significativo, aunque Pacheco también ha tenido un par de sustos en sus combates anteriores. Sin embargo, el peleador angelino se siente confiado.

Él considera esta pelea como la más importante de su carrera hasta ahora. “Estoy en el punto de mi carrera en el que cada pelea cuenta, y una gran actuación aquí podría asegurarme una pelea por el título mundial, quizá a finales de este año o principios del próximo”, comentó el peleador de 23 años.

“Siento que soy un peleador especial. Con mi jab, mi capacidad para boxear desde la distancia y mis movimientos, podré controlarlo y frustrarlo hasta encontrar la oportunidad para el nocaut”.

Pacheco también reflexionó sobre las lecciones aprendidas de su tiempo en el gimnasio con figuras como Saúl Álvarez y David Benavídez, con quien hace equipo. Con Canelo, trabajó en corregir hábitos defensivos y aprendió a no caer en fintas, mientras que Benavídez le enseñó a aprovechar al máximo su agilidad y alcance. “David siempre me dijo que mis piernas y mi habilidad para moverme son una de mis mayores fortalezas. He trabajado mucho en eso, inspirándome en peleadores como [Oleksandr] Usyk,” compartió.