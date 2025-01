¿Qué significa la salida de Neymar para la liga saudí?

(Uncredited / Associated Press)

RIAD, Arabia Saudí (AP) — El traspaso de Neymar del Al Hilal al club brasileño Santos significa que la Liga Profesional Saudí ha perdido a uno de sus jugadores más emblemáticos.

El atacante brasileño estaba entre las estrellas globales que ficharon con clubes saudíes en 2023 cuando Cristiano Ronaldo dejó al Manchested United para irse a Al Nassr y Karim Benzema se despidió del Real Madrid por el Al Ittihad.

Pero a diferencia de los dos últimos, Neymar estuvo lesionado con demasiada frecuencia como para dejar algún tipo de huella en el reino del desierto después de su traspaso de 90 millones de euros (94 millones de dólares) procedente del Paris Saint-Germain. Apenas disputó siete partidos antes de que Al Hilal acordó su salida de mutuo acuerdo.

Los analistas dicen que su salida probablemente no tendrá un gran impacto en la posición internacional de la liga saudí mientras otras figuras permanezcan.

“La partida de Neymar no daña la marca. Si las otras estrellas comienzan a irse entonces es diferente, pero eso no parece que vaya a suceder”, dijo Sasi Kumar, ex internacional de Singapur y fundador de 28 Ventures, compañía de inversiones deportivas con sede en España. “Fue allí, se lesionó y el momento fue desafortunado. Estoy seguro de que Al Hilal y otros clubes seguirán haciendo más fichajes, ya que la ambición está intacta”.

Otrora uno de los mejores jugadores del mundo, Neymar pasó gran parte de su tiempo en Arabia Saudí sin jugar tras sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido con Brasil por las eliminatorias de la Copa Mundial en octubre de 2023.

“No tuvo el impacto esperado, pero nunca pudo mostrar su verdadera calidad debido a las lesiones”, dijo Roel Coumans, ex asistente técnico de la selección de Arabia Saudí y con experiencia como entrenador de tres clubes en el país. “Fue mala suerte ya que es un jugador que se adaptaba al estilo de ataque de Al Hilal y un placer de ver”.

Coumans coincidió con Jorge Jesús, el técnico de Al Hilal que el lunes afirmó que el líder de la liga y campeón defensor no tendría problemas sin Neymar.

“Siguen siendo un equipo enorme en Asia, esté Neymar o no”, dijo Coumans.

Muchos aficionados de Al-Hilal están decepcionados de ver partir al brasileño de 32 años, pero varios consideran que la rescisión del contrato fue lo correcto para todas las partes.

“Al Hilal es un gran club que no puede tener paciencia con un jugador que no puede rendir al nivel que se le conocía”, dijo el hincha Ayman Al-Hotawi. “Es un fuerte indicador de que la liga no es un paseo”.

Se ha conjeturado sobre la llegada de nombres rutilantes como Vinicius Junior del Real Madrid y Mohamed Salah del Liverpool de Al Hilal con miras a la Copa Mundial de Clubes en Estados Unidos en junio. El club no se ha pronunciado al respecto.

“Arabia Saudí) tiene muchas ambiciones y quiere estrellas mundiales y necesitan hacerlo si quieren convertirse en una de las cinco o seis mejores ligas del mundo”, dijo Kumar.

Mientras tanto, es probable que Neymar reciba una bienvenida apoteósica en Santos, su club de infancia donde ganó la Copa Libertadores y otros títulos antes de unirse al Barcelona en 2013.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.