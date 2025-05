Mike Trout confía en que su última lesión no lo deje fuera por mucho tiempo con Angelinos

Mike Trout se dice convencido de que la contusión ósea en su rodilla izquierda no lo dejará fuera de combate por un período prolongado.

“Bueno, no hay daño estructural”, resaltó el viernes la estrella de los Angelinos de Los Ángeles. “Ayer, tenía algo de dolor. Hoy, puedo caminar normalmente. El médico dijo que simplemente descanse un par de días, luego vuelva a la actividad lentamente y continúe.”

Trout, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, fue retirado del juego del miércoles en Seattle cuando se lesionó al lanzarse hacia la primera base tras pegar un rodado en la tercera entrada. Los Angelinos colocaron al jugador de 33 años en la lista de lesionados por diez días el viernes, un movimiento retroactivo al jueves.

El año pasado, Trout se desgarró el menisco de su rodilla izquierda el 29 de abril, y pensó que regresaría en un periodo de seis a ocho semanas. Agravó la lesión en su primer juego de rehabilitación en ligas menores en julio y se perdió el resto de la temporada.

Trout se sometió a dos cirugías en la rodilla la campaña pasada. Ahora, tampoco piens que esta lesión sea grave.

“No sentí un chasquido ni nada, sólo sentí algo raro”, comentó. “Pensé que solo era tejido cicatricial que se rompía... Me lancé un poco hacia el lado (de la base) y eso oprimió los dos huesos. No he sentido nada en mi rodilla en los últimos tres, cuatro meses. Me he estado sintiendo bien.”

Trout está bateando para .179 con un OPS de .727, nueve jonrones, 18 carreras impulsadas y 36 ponches en 106 turnos al bate.

Comenzó los primeros 29 juegos de los Angelinos este año después de haber estado limitado a 266 en cuatro temporadas debido a una distensión en la pantorrilla en 2021, una lesión en la espalda en 2022, una fractura del hueso ganchoso en 2023 y el problema de rodilla del año pasado.

Tiene un contrato de 426,5 millones por 12 años hasta 2030. Los Angelinos lo movieron del jardín central al derecho esta temporada y lo colocaron siete veces en la posición de bateador designado en un esfuerzo por reducir el esfuerzo físico en su cuerpo, mantener sus piernas más frescas y prevenir lesiones.

Los Ángeles entró al juego del viernes contra Detroit con 14 derrotas en sus últimos 18 juegos, un período en el que los Angelinos batearon para .197 con un OPS de .582, 186 ponches y 29 bases por bolas en 615 apariciones al plato y 45 carreras, un promedio de 2,5 por juego. Ocupaban el último lugar en las mayores en porcentaje de embasado (.271) y bases por bolas (67).

“Es difícil”, comentó el manager Ron Washington sobre la pérdida de Trout. “Ya hemos sentido lo que es estar sin él. Realmente quiero sentir lo que es tenerlo. ... Estábamos luchando cuando Mike estaba en (la alineación). Pero aún me gusta su presencia. Quiero tenerlo en el campo, en el dugout y en el clubhouse marcando una diferencia.”

