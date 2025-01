Penta: de Ecatepec a las grandes ligas de WWE en Netflix

El luchador mexicano Penta tomó con autoridad el micrófono tras hacer su debut hace una semana en WWE. Su mensaje sobre el ring fue en español y directo después de su victoria sobre Chad Gable en Raw en San José, California, el pasado 13 de enero.

También conocido como Pentagón Jr. y Pentagón El Cero Miedo, la nueva sensación de la WWE dijo que había vivido “la mejor noche de su vida” y agregó: “A toda mi gente de México y toda Latinoamérica les quiero decir: gracias por ser parte del proceso, por llegar a la WWE. Este es el resultado de un mexicano cuando quiere decir ‘adelante’”, para luego despedirse con su conocido grito de “¡Cero Miedo!”.

La noche había sido especial, pues su familia estaba presente y su hija, Aureni Rivera, tenía lágrimas de felicidad al ver a su padre debutar en la compañía más grande de lucha libre en Estados Unidos.

“Creo que es el debut soñado de cualquier luchador: el llegar a la máxima empresa y a la mejor empresa del mundo como lo es WWE. Y qué mejor que tu familia esté soportándome y ayudándote, gritándote, y alentándote desde la primera fila”, expresó Penta en entrevista con LA Times en Español.

Penta, conocido por su acrobacia y sus deslumbrantes vuelos, llega en un momento especial para la WWE, pues el contrato con Netflix también le permitirá llegar a una audiencia internacional importante. WWE llegó a un acuerdo de 10 años y $5 mil millones para transmitir Raw los lunes por la noche por Netflix a todo el mundo, comenzando este año. Para Penta, el momento de su llegada a WWE es el mejor momento de su carrera, después de “picar piedra” por tras 19 años. El lunes pasado, logró su segunda victoria al vencer a Pete Dunne y nuevamente lució como la estrella que la WWE quiere tener en él.

“Llego más preparado que nunca. Creo que llego en el mejor momento de mi carrera, sin lugar a dudas, con la experiencia necesaria para enfrentar a cualquier rival. Llego con todo el hambre de triunfo”, expresó Penta. “Estos 19 años de carrera que tengo al llegar a WWE fue como ‘OK, valió la pena cada segundo, cada sufrimiento, cada lesión, cada adversidad que crucé para poder llegar aquí’”.

Penta en acción contra Chad Gable durante Monday Night Raw en el SAP Center el 13 de enero de 2025 en San José, California. (Foto cortesía de WWE/Getty Images)

Penta señaló que siente mucha responsabilidad el representar y cumplir con las exigencias de los aficionados latinos de WWE y tiene un duro camino por recorrer, pues hoy por hoy el estandarte es Rey Mysterio Jr., una leyenda de la compañía.

A su llegada a WWE, el mexicano, de 39 años de edad, tiene muchos mensajes para sus compatriotas.

“Luchen, peleen por sus sueños, no desistan. Si te caíste, sacúdete y levántate y sigue adelante. La vida es como una bicicleta, hermano, tú dejas de pedalear, te caes, pero si le das y le das y le das en algún punto vas a llegar a tu meta. Y ese fue el mensaje que yo quise porque es un mensaje propio, que yo viví durante 19 años”, dijo el originario de Ecatepec de Morelos, una de las zonas más peligrosas en el Estado de México.

Penta hace su debut en la WWE durante Monday Night Raw en el SAP Center el 13 de enero de 2025 en San José, California. (Foto de WWE/Getty Images) (WWE/Getty Images)

Antes de ser luchador, Penta trabajó como cargador y vendedor de fruta en la Central de Abastos de Ecatepec durante más de 10 años, mientras seguía su sueño de ser luchador profesional.

Lejos de avergonzarse de sus inicios, Penta dijo que su carrera es fiel testigo de que se pueden lograr muchas cosas en la vida, a base de esfuerzo.

Su frase “Cero Miedo” se debe a su valentía y agresividad para encarar los retos.

“Cuando vienes de la nada, lo único que le puedes tirar es a todo y yo vengo por todo”, — Penta sobre su llegada a WWE

“La frase Cero Miedo es porque en ocasiones particularmente, pero sé que en general también no conseguimos nuestros sueños porque nos da miedo. En algún punto algo nos da miedo. El éxito, la responsabilidad, el compromiso, no lo sé, cada quien tendrá lo suyo y es como decir no, ‘cero miedo, que venga lo que venga, que tenga que caer, lo que tenga que caer, pero de que lo logro, lo logro’”, declaró Penta, quien ha usado variaciones de nombres de Pentagón y su frase “Cero Miedo” debido a cuestiones legales de los nombres cuando un luchador deja una compañía y se va a otra.

El “Cero Miedo” también es un desafío a una supuesta maldición que conlleva el nombre de Pentágono en México. La Triple A, en los medianos de los noventa decidió crear antagonistas de sus luchadores más populares, en este caso de Octagón. Jesús Andrade Salas usó la máscara de Pentagón, una versión oscura y ruda de Octagón, con mucho éxito. Sin embargo, en 1996 tuvo que retirarse después de sufrir una enfermedad cardiorrespiratoria durante una contienda, lo que le forzó a retirarse. Dos otros luchadores, Pentagón II y Pentagón III, pelearon bajo el nombre, pero no destacaron y fueron desenmascarados. Pentagoncito, una versión pequeña de los luchadores que también acostumbraba la Triple A, fue encarcelado por homicidio en 1998.

Sin intimidarse por supersticiones, Penta, quien comenzó luchando como Zaius y Dark Dragon en México, adoptó el nombre de Pentágono Jr. en 2012 en la Triple A y siguió su rumbo ascendente gracias a su carisma y talento adentro del ring. Desde su éxito en México, llegó a luchar en Lucha Underground de 2014 a 2018 y volvió a la Triple A por seis años más, para ingresar a All Elite Wrestling en 2019 hasta la fecha, donde ganó títulos de AEW Tag Team y AEW Trios. Para Penta, el pasar por la AEW en Estados Unidos lo ha preparado más para estar en las grandes ligas de la WWE.

“Para mí fue el mejor proceso. Formarme en México y después exponerme en Estados Unidos. Es picando piedra desde hace 19 años, luchando en buenos rings, en malos rings”, declaró Penta, quien tras su debut recibió las felicitaciones de leyendas de la lucha libre mexicana, como Octagón y LA Park.

Penta entra a WWE en el ocaso de la carrera de Rey Mysterio, de 50 años. El mexicano dijo que Mysterio ha sido su ídolo y ahora lo puede llamar su compañero.

“Yo no sé si me toque enfrentarlo y el día que me toque enfrentarlo voy a dar lo mejor de mí y si me toca ser pareja con él también, siempre el tener a un Rey Mysterio arriba del cuadrilátero te hace sentir de una forma diferente porque sabes que él es el que ha logrado todo”, declaró Penta, quien esperar pronto pelear en WWE junto a su hermano, Rey Fénix.

Por lo pronto, Penta tiene muy claro lo que quiere en WWE.

“Yo vengo por todo porque es muy sencillo. Hermano, cuando vienes de la nada, lo único que le puedes tirar es a todo y yo vengo por todo”, dijo el luchador azteca que no tiene miedo al triunfo.