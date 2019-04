¿Qué sigue para los Lakers tras la salida de Magic Johnson?

Al tratar de explicar su relación laboral con Pelinka, quien fue contratado por Buss en 2017, Johnson dijo que no tenía ningún problema con el ex agente de Kobe Bryant. También remarcó que aceptó el puesto sin conocerlo demasiado, "la relación con Rob está bien", aseguró. "Simplemente no lo conocía y él no me conocía a mí. Y nos pusieron [a trabajar] juntos. Teníamos que conocernos y aprender a trabajar uno con el otro, y lo hicimos. Eso no tiene nada que ver con mi renuncia".