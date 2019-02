Con un caso de felonía pendiente, Sergey Kovalev enfrenta a Eleider Álvarez

"No hay un comisionado nacional. La industria no tiene una entidad que gobierne. En esa ausencia, somos lo que siempre hemos sido, algo así como el Viejo Oeste y somos los esquivadores", describió el promotor veterano de la Costa Este, Lou DiBella. "No somos la NFL, la NBA o las Grandes Ligas… y aun así, esos deportes no han podido detener este problema social por un buen tiempo ya".