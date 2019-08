Niños sin hogar, absentismo crónico, padres frustrados: L.A. Unified regresa a la escuela e intenta ayudar

Casi medio millón de niños y adolescentes de Los Ángeles están llegando a más de 1.000 campus públicos para un nuevo ciclo escolar el martes por la mañana, muchos de los cuales llevan cargas de su mundo fuera de las puertas de la escuela: falta de vivienda, desnutrición y dificultades en el hogar que conducen al absentismo crónico.

Sin embargo, en este primer día de escuela, el mundo exterior también está trayendo un mínimo de ayuda destinada a eliminar los problemas que afectan profundamente el aprendizaje. Aunque los líderes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dicen que los estudiantes necesitan exponencialmente más asistencia para tener éxito, tienen la intención de buscar ayuda para satisfacer las necesidades básicas de los alumnos más desfavorecidos. Además, el distrito se enfoca en desarrollar más programas para llenar vacíos académicos, desarrollar habilidades para la vida y ayudar a los padres a navegar mejor en una burocracia de un sistema escolar a menudo frustrante.

El segundo distrito escolar más grande del país planeó resaltar algunos de estos esfuerzos el primer día.

En la Escuela Primaria Telfair en Pacoima, una clínica de bienestar renovada podría ayudar a uno de cada cuatro estudiantes sin hogar. En la escuela primaria Van Deene en West Carson, el personal se enfoca en reducir el absentismo crónico luego de que activistas externos presionaron al distrito. En la Escuela Intermedia Dodson en Rancho Palos Verdes, los padres se están beneficiando de las nuevas reglas que fomentan su participación, y en la Escuela de Artes Visuales y Escénicas Cortines en el centro, un banco ha financiado un esfuerzo en toda la escuela preparatoria para enseñar la importante habilidad para la vida de administrar el dinero.

Los funcionarios del distrito enfatizaron que mucho más de la riqueza, equidad del esfuerzo y el intelecto de L.A se deben dirigir hacia las escuelas públicas.

Esther Soliman, quien supervisa los programas de educación vocacional y técnica, hizo un llamado para buscar más pasantías para estudiantes.

“Tenemos cientos de pasantías”, dijo Soliman. “Necesitamos miles, incluso decenas de miles”.



Los estudiantes y los padres buscan las asignaciones de aula en el primer día de clases en la Escuela Secundaria Rudecinda Sepulveda Dodson en Palos Verdes. (Irfan Khan/Los Angeles Times)

Telfair Elementary

El distrito escolar aportó $2 millones de bonos de construcción escolar aprobados por los votantes para renovar la Clínica de bienestar Telfair, que acaba de reabrir y atenderá a unos 2.000 clientes este año. La clínica estará atendida cinco días a la semana por una enfermera practicante, dos asistentes médicos y un trabajador social psiquiátrico, con un optometrista disponible dos días a la semana. Parte del dinero para esta dotación de personal proviene de fuentes externas.

Luego ha habido incentivos para que los niños de Telfair, más del 90% de familias de bajos ingresos, vengan a la escuela: bicicletas. Para un pequeño de tercer grado cuya familia no tiene un lugar para vivir, una bicicleta puede parecer una indulgencia. Pero para los estudiantes en este campus de Pacoima, competir por una bicicleta se convirtió en una razón más para hacer ese esfuerzo adicional en llegar a la escuela, sin importar si la “casa” es un apartamento de una habitación con siete personas, un garaje sin calefacción, un automóvil o simplemente un lugar diferente que la semana anterior.

Los estudiantes que tuvieron asistencia perfecta durante el mes fueron parte ​​en un sorteo para una bicicleta nueva; una por grado cada tres meses. Las bicicletas fueron el regalo de Helen’s Cycle, y el martes, los alumnos fueron invitados a mostrar sus habilidades.

Y hay más ayuda externa en Telfair. La franquicia de fútbol de LAFC ha organizado clínicas de fútbol, ​​los voluntarios de NBC Universal y City Year pintaron murales. Los útiles escolares provienen de Disney Studios, Costco y Rainbow Pack. YMCA, el Departamento de Policía de Los Ángeles y los grupos han cumplido con los servicios sociales y las referencias, satisfacen cada necesidad con dignidad, como zapatos a la medida y servicios legales del vecindario.

Van Deene Elementary

Los funcionarios del distrito escolar de Los Ángeles consideran que Van Deene Avenue Elementary, en West Carson, es una historia de éxito porque la escuela ha reducido su tasa de absentismo crónico, que se define como un estudiante que falta al menos el 10% del ciclo escolar. El LAUSD proporcionó más dinero a 50 escuelas después de que activistas externos, incluido el grupo Community Coalition, demandaron al distrito.

Anuncio

Afirmaron que la ley estatal exige que el distrito escolar envíe una mayor parte de sus fondos estatales a las escuelas con el mayor porcentaje de estudiantes de bajos ingresos, alumnos que aprenden inglés y niños en cuidado de crianza. El distrito escolar finalmente resolvió la demanda, lo que resulta en una ganancia inesperada para algunos campus, incluido Van Deene. Todavía hay cierto desacuerdo sobre qué colegios deberían obtener el dinero extra y cuánto deberían recibir.

El esfuerzo de Van Deene incluye la contratación de personal adicional para ayudar a las familias a resolver problemas que mantienen a los estudiantes fuera de la escuela.

El superintendente Austin Beutner habla con dos reporteros estudiantiles sobre los nuevos autobuses escolares eléctricos mientras visitan la escuela secundaria Rudecinda Sepulveda Dodson en el primer día de clases para LAUSD.

(Irfan Khan/Los Angeles Times)

Dodson Middle School

Este campus de Rancho Palos Verdes es conocido por un núcleo de padres involucrados que han intensificado y presionado al distrito para que tome medidas para facilitar la participación de los padres no sólo en su propio vecindario, sino en todo el sistema escolar. En Dodson, dos tercios de los estudiantes califican para almuerzos gratuitos o de precio reducido debido a la pobreza familiar.

El distrito solía cobrarles a los padres una tarifa de huellas digitales de $56 antes de permitirles ingresar regularmente al campus. Este costo era para reembolsar al distrito por enviar impresiones para buscar antecedentes penales, para señalar a los delincuentes que, por ejemplo, han sido condenados por abuso infantil o conducta sexual inapropiada. El distrito ahora está absorbiendo este gasto. LAUSD también está haciendo que sea más fácil y menos costoso para los grupos de padres organizar eventos para recaudar fondos y otros eventos en el campus.

The Cortines School of Visual and Performing Arts

La Escuela de Artes Visuales y Escénicas Cortines, ubicada en el centro de la ciudad, es mejor conocida por los estudiantes talentosos y los artistas, pero los funcionarios también quisieron destacar un programa que enseña a los alumnos habilidades que los ayudarán a la edad adulta: comprender el dinero, las tasas de interés de las tarjetas de crédito y diferentes tipos de préstamos, entre otros asuntos financieros.

Anuncio

City National Bank ha donado $1 millón para cursos de “educación financiera”, y durante tres años el objetivo es llegar a las aproximadamente 200 escuelas preparatorias del distrito.

Los estudiantes pueden dominar hasta nueve “módulos” de aprendizaje en línea, que enseñan sobre temas tales como administrar una cuenta corriente. Las sesiones pueden ser independientes en una clase de educación técnica profesional o integrarse en un curso de gobierno o economía, por ejemplo.

“La necesidad es abrumadora y es lamentable que la educación financiera no sea un requisito en el estado de California”, dijo Russell Goldsmith, presidente de City National. “Estamos muy contentos de trabajar con el distrito”.

