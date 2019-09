Después de los tiroteos masivos, defensores de las armas en Texas se preocupan por un cambio político

Hace cuatro años, el gobernador de Texas, Greg Abbott, instó a sus electores a que se armaran. “Estoy avergonzado: Texas es el #2 en la nación en la compra de armas nuevas, detrás de California”, dijo en Twitter. “Vamos a acelerar el ritmo de los tejanos”.

La semana pasada, cuando Texas se estaba reconciliando con los recientes tiroteos masivos, Abbott sonaba como un hombre cambiado.

“La Cámara de Representantes y el Senado de Texas están trabajando en leyes para mantener a las comunidades a salvo de la violencia armada”, dijo Abbott en Twitter, prometiendo propuestas esta semana para ayudar a prevenir más masacres.

El gobernador aseguró a sus partidarios que sigue siendo un firme defensor de la Segunda Enmienda. Pero en una situación tan seria como la que está viviendo Texas -cuyo lema no oficial, es “ven y quítamelas” resume la postura de muchos residentes cuando se trata de sus armas de fuego- incluso una ligera desviación de la agenda de los grupos de presión sobre las armas de fuego puede desencadenar un gran movimiento de descontento.

Los defensores del control de armas se han visto motivados por las recientes propuestas del gobernador y otros republicanos de Texas.

“Las actitudes hacia la violencia armada están cambiando en este estado”, dijo Ed Scruggs, quien dirige la junta de la organización sin fines de lucro Texas Gun Sense, con sede en Austin, y ve la esperanza de ampliar la investigación de antecedentes y otras medidas para mantener las armas de fuego alejadas de aquellos que representan un peligro.

Los defensores de los derechos de las armas dicen que les preocupa que la política del estado esté cambiando y que ya no sea un baluarte contra la regulación de las armas de fuego.



“Existe un gran riesgo de que se aprueben más leyes de control de armas”, dijo C.J. Grisham, fundador de Open Carry Texas, que ha presionado con éxito a favor de las leyes en pro de las armas. “Me preocupa que el gobernador Greg Abbott sienta demasiada presión política para hacer algo”.

En un golpe aún mayor a los defensores de los derechos de las armas, el vice gobernador Dan Patrick, partidario de Trump desde hace mucho tiempo, dijo el viernes al Dallas Morning News que estaba dispuesto a desafiar a la Asociación Nacional del Rifle para apoyar la ampliación de la investigación de antecedentes sobre las ventas privadas de armas.

“Alguien en el Partido Republicano tiene que tomar las riendas en esto”, dijo Patrick.

Las armas están profundamente arraigadas en la cultura de Texas, donde aprender a disparar es un rito común de paso e incluso algunos defensores del control de armas poseen armas de fuego.

El año pasado, Texas emitió 1.3 millones de licencias de armas de fuego ocultas, más que cualquier otro estado excepto Florida y 12 veces más que el total en California.

Basado en el número de verificaciones de antecedentes federales realizadas este año, Texas ha prestado atención al tweet de Abbott y ha superado a California en compras totales de armas.

En los últimos años, Texas ha promulgado leyes que permiten a la gente llevar armas a la vista, a los maestros portarlas ocultas en la escuela y a los estudiantes de educación superior llevarlas a las universidades.

Este mes entraron en vigor varias leyes aprobadas por la Legislatura estatal dominada por los republicanos que aclaran el derecho a portar armas durante desastres, en complejos de apartamentos, lugares de culto y escuelas.

Pero hay indicios de que Texas se está volviendo cada vez menos amigable a las armas.

Cruces en un monumento provisional marcan el lugar de un tiroteo que dejó 21 personas muertas en El Paso. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

La demografía del estado está cambiando a medida que nuevos residentes llegan desde California y otros lugares donde las armas son más escasas y las leyes de armas más estrictas.

Los recién llegados están eligiendo más demócratas en Houston y Dallas, y en sus suburbios.

Una encuesta realizada en febrero por la Universidad de Texas en Austin y el Texas Tribune encontró que el 49% de los tejanos dijo que las leyes de control de armas deberían ser más estrictas; el 46% apoyó fuertemente las leyes de “bandera roja”.

Los defensores de los derechos de las armas dijeron que se ha vuelto más difícil conseguir que se aprueben leyes a favor de las armas.

Grisham señaló la negativa de los legisladores de Texas a unirse a los 16 estados -incluyendo tres este año- que han aprobado leyes de “porte constitucional” para eliminar todos los requisitos de licencia de armas.

“Tenemos una reputación de estar a favor de las armas que honestamente no merecemos”, dijo.

Derek Wills, anfitrión del podcast pro armas Lone Star Gun Talk, dijo que él también está preocupado al escuchar a los republicanos de Texas sugerir concesiones de control de armas.

Wills abrió su podcast el lunes criticando a los líderes republicanos de Texas por ser “débiles en cuanto a los derechos sobre las armas”, describiendo al gobernador como un “pusilánime”.

Ese sentimiento también estaba en el aire en una tarde reciente en el campo de tiro familiar de Shiloh, en los suburbios del oeste de Houston.

Un grupo de clientes asintió con la cabeza cuando Jeff Sanford, el gerente, rechazó la ampliación de las verificaciones de antecedentes y otras propuestas de control de armas.

“Eso no sirve de nada”, dijo. “Es sólo para que puedan decir que hicieron algo”.

Uno de los habituales en el campo de tiro era un sacerdote de 45 años, que llevaba su collar mientras disparaba su arma.

“Me preocupan las nuevas restricciones porque creo que no se trata de la gente, sino de los políticos”, dijo después de disparar su nueva pistola de 9 mm y un rifle.

El sacerdote, quien pidió ser identificado sólo como el reverendo George porque no estaba autorizado por la iglesia para hablar públicamente sobre el tema, dijo que no lleva un arma durante las misas, pero que apoya a los feligreses que lo hacen, dado que los templos no se han salvado de los tiroteos masivos.

En cuanto a cuándo se podrían considerar nuevas restricciones, aún no está claro.

El gobernador podría convocar una sesión especial de la legislatura, que no está programada para volver a reunirse hasta 2021. Por el momento, Abbott ha rechazado las peticiones de los demócratas para hacerlo.

Aún así, Scruggs dijo que se sintió especialmente animado después de hablar con el gobernador y otros funcionarios en la reunión del mes pasado de la recién formada Comisión de Seguridad de Texas.

Dijo que la discusión, programada para durar dos horas, se extendió a cinco, y que el estado de ánimo era muy diferente al de una reunión el año pasado después de la muerte de 10 personas en un tiroteo en Santa Fe High School al sur de Houston.

“Hay un deseo de hacer algo”, dijo Scruggs. “Se admite que nuestro sistema de verificación de antecedentes es muy defectuoso”.

Más pruebas de ello llegaron el 31 de agosto, cuando un hombre armado aterrorizó las ciudades de Midland y Odessa, en el oeste de Texas.

Conduciendo y disparando a la gente desde su coche y un camión de correo secuestrado con un rifle estilo AR-15, el pistolero mató a siete personas antes de que la policía le diera muerte a tiros.

Las autoridades dijeron que el tirador había fallado una verificación de antecedentes cuando trató de comprar un arma de fuego a un comerciante registrado, pero que no tuvo ningún problema en comprar su arma a un vendedor privado. A diferencia de California y otros 11 estados, Texas no requiere una verificación de antecedentes para esas ventas.

Fue poco después de esos asesinatos que Abbott anunció que los legisladores estatales tomarían medidas.

Grupos de control de armas de fuera del estado dicen que ahora es el momento de hacer incursiones en Texas.

El Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, con sede en San Francisco, ayudó recientemente a organizar un grupo llamado Texas Gun Owners for Safety.

Los 52 miembros del grupo dijeron que están enfocados en mantener las armas fuera del alcance de los criminales, y esperan persuadir a los legisladores para que adopten controles de antecedentes para todas las ventas de armas de fuego, regulen los rifles estilo AR-15 y promulguen las llamadas leyes de bandera roja que permitirían a los tribunales ordenar la confiscación de armas de personas consideradas peligrosas.

Patricia Krov, de 64 años, una técnica de rayos X jubilada que vive en el centro de Texas, se unió al grupo con su esposo debido a los recientes tiroteos masivos y a la pérdida de un ser querido por suicidio con un arma de fuego.

“Sentimos que podemos apoyar las leyes de armas que se basen en el sentido común y proteger nuestro derecho a poseer armas”, dijo.

Otro miembro, Kevin Cruser, dijo que aprendió a disparar cuando era niño en las afueras de Austin, y que esperaba que sus hijos tuvieran la misma relación con las armas.

“Fueron una gran parte de nuestras vidas, y quiero que mis hijos crezcan, vayan a cazar y tengan ese aprecio”, dijo.

Pero Cruser dijo que también cree que el secuestro de la Segunda Enmienda por extremistas es una de las razones por las que sus hijos, de 11 y 13 años de edad, tienen que soportar ejercicios de tirador activo en la escuela.

Cruser, un abogado de 42 años que ha trabajado con legisladores republicanos y se considera independiente, dijo que él también ha tenido que adaptarse a la nueva realidad de la violencia armada.

Antes de una reunión reciente en su casa, un invitado preguntó si tenía armas y, de ser así, cómo las guardaba.

“Hace diez años me habría ofendido”, dijo Cruser. “Ahora lo entiendo. Las leyes se han vuelto inadecuadas hasta el punto de que todos tenemos que vivir en un estado de miedo”.

Dijo que quería tratar de mejorar las leyes de armas de fuego antes de que más tiroteos masivos conduzcan a restricciones importantes.

“Mi gran temor es que este tipo de locura ideológica extraña lleve a tratar de prohibir cualquier tipo de arma y entonces ya no pueda tener ni siquiera mi escopeta”, dijo.

“Estamos a un par de tiroteos masivos de que eso ocurra. Veo que la marea está cambiando”.

