¿El café Kona que compra en Costco y Walmart?... Podría ser falso

El café Kona, apreciado por lo que Mark Twain llamó una vez “un sabor más rico que cualquier otro”, crece en los flancos occidentales cubiertos de nubes de los volcanes de las islas grandes de Hawái.

Los distintivos frijoles rojos se cosechan a mano en cientos de pequeñas granjas familiares en seis millas cuadradas del distrito de Kona, su sabor está formado por el suelo volcánico y la elevación de la montaña, veranos lluviosos e inviernos secos, sol de la mañana y nubes por la tarde.

Los minoristas nacionales aprovechan la legendaria cerveza, cobrando una prima por el café etiquetado como “100% Kona puro” y adornando paquetes con imágenes de volcanes, playas y ‘lei’ e hibisco hawaianos.

Pero los productores Bob y Cea Smith dicen que muchas personas que piensan que están bebiendo café Kona están siendo estafadas.

Los Smith y otros agricultores en las laderas de los volcanes Mauna Loa y Hualalai han sospechado durante mucho tiempo que los competidores etiquetan falsamente los granos baratos, inundan el mercado, deprimen los precios y dañan la reputación de Kona.

Ahora dicen que tienen una manera de descubrir la falsificación de Joe: la química.

Gran parte del café vendido a nivel nacional, ya que Kona no pasa una prueba de laboratorio de lo que los productores dicen que son las firmas químicas reveladoras de las cosas reales.

La prueba está en el centro de una demanda presentada por los Smith y los propietarios de otras dos granjas cercanas que acusan a Amazon, Costco, Walmart y otras 18 compañías de vender Kona falso.

El caso, presentado a principios de este año, ha estado avanzando en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle, cuya área metropolitana es el hogar de Amazon y Costco. Los demandantes, que están presentando cargos por daños no especificados, un alto en las ventas y una campaña publicitaria nacional que deja las cosas claras, esperan calificar el caso como una demanda colectiva que representa a todos los productores de Kona.

Desafiando a los minoristas a revelar de dónde obtienen su café Kona, la demanda afirma que si bien se cultivan 2.7 millones de libras de granos de café Kona auténticos cada año, se venden más de 20 millones de libras etiquetadas como “Kona” a minoristas.

“Eso es físicamente imposible”, dice la queja. “Alguien está mintiendo sobre el contenido de sus productos ‘Kona’”.

Las plantas de café Kona, cultivadas en la Isla Grande de Hawaii, producen granos rojos distintivos. (Marco Garcia / For The Times)

Nike, Louis Vuitton y Columbia Sportswear se esfuerzan constantemente para tomar medidas enérgicas contra zapatos, bolsos y prendas de vestir. Los productos alimenticios falsos tienden a recibir menos atención, en parte porque los fabricantes de productos auténticos a menudo carecen de recursos para perseguir a los falsificadores.

La Asociación de Vermont Maple Sugar Makers periódicamente le pide a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos que combata a los imitadores. La Junta de Ginseng de Wisconsin protege contra los impostores que sabotean el nombre del estado en la raíz cultivada en China. Los fabricantes de vino de Napa Valley y miel de Nueva Zelanda también luchan contra la falsificación.

La ciencia ha jugado un papel clave en exponer el fraude. Investigadores escoceses han utilizado la datación por carbono para demostrar que el whisky escocés de malta añejo era más joven de lo anunciado.

Los agricultores de Kona contrataron científicos para determinar varias proporciones químicas en el café Kona genuino. La relación de manganeso a níquel, por ejemplo, promedia menos de 40 a 1.

El café que varía significativamente de esa y otras proporciones químicas no es Kona, dice la demanda.

Se tomaron los paquetes etiquetados como “100% Hawaiian Kona Coffee” por Gold Coffee Roasters Inc., una empresa con sede en Jupiter, Florida. Los granos, con la marca Hawaiian Gold, se anuncian como cultivados en una plantación del distrito de Kona de 900 acres llamada Parry Fincas.

Pero un diagrama de dispersión presentado en la demanda muestra que sus proporciones de bario a níquel y estroncio a zinc están muy lejos de las normas de Kona.

La demanda presenta gráficos similares para muestras de otros acusados, incluyendo Kroger Co., de Ohio; Copper Moon Coffee, de Indiana; L&K Coffee Co., de Michigan; Cameron’s Coffee and Distribution Co., de Minnesota; y Boyer’s Coffee Co., de Colorado.

Los abogados de los productores dijeron en la demanda que algunas de las muestras analizadas etiquetadas como mezclas podrían contener Kona, pero tan poca como para ser engañosas. Hawái requiere que las mezclas de Kona contengan al menos el 10% de las cosas reales, pero la ley sólo cubre las ventas dentro del estado.

Los hallazgos no son revisados ​​por pares y la demanda no identifica a los científicos, a quienes los abogados de los productores se negaron a ponerlos a disposición para entrevistas.

Los representantes de las compañías nombradas en la demanda no respondieron a las solicitudes de comentarios o, citando litigios pendientes, declinaron hacer comentarios.

Pero en los documentos presentados ante los tribunales, los acusados ​​prometieron demostrar que la “ciencia” supuesta de los demandantes no es confiable ni esclarecedora. Todavía tienen que dar más detalles.

Kroger, Albertsons, Safeway y Bed Bath & Beyond dijeron en documentos legales que, como minoristas, a diferencia de los fabricantes, están fuera de peligro.

“El mero hecho de que el minorista demande acciones y venda un producto no los hace responsables de las declaraciones en la etiqueta del producto”, escribieron sus abogados.

Pero lo que parece ser el argumento principal de la defensa se centra en la geografía.

Kona es un nombre de una población, no una marca registrada, escribieron los abogados defensores. Boyer’s Coffee Co. argumentó que “gofres belgas”, “bourbon de Kentucky” y “pato de Pekín” también son palabras legalmente desprotegidas que no engañan a los consumidores.

La afirmación de los productores de Kona se asemeja a los esfuerzos de los viticultores franceses para limitar la palabra Champagne al vino espumoso producido en la región con ese nombre. Más de 120 países definen Champagne de esa manera. Pero en virtud de un acuerdo de 2006 con la Unión Europea, los productores estadounidenses que etiquetaron las botellas como Champaña antes de ese momento aún pueden hacerlo.

Para ser etiquetado como Kona y vendido en Hawái, el café debe haberse cultivado dentro del distrito y cumplir con los estándares de calidad.

Los nativos de Smiths, Hawái, ambos descendientes de trabajadores de la caña de azúcar, compraron su granja de cinco acres en las laderas de Mauna Loa en 1988.

A través de sus abogados, se negaron a ser entrevistados. Pero mantienen un sitio web que describe las actividades en su posición elevada a dos millas de una carretera con tracción a las cuatro ruedas, 1.869 pies sobre una bahía donde el explorador británico el capitán James Cook aterrizó en 1779.

La pareja vive cerca de cerdos salvajes y desanima a los visitantes humanos, prefiriendo la compañía de camaleones, pinzones y cardenales. Una máquina tostadora de acero inoxidable se encuentra en el porche de la granja, procesando lotes de sólo 10 libras para producir un sabor delicado y suave en la taza.

Cultivar el café es costoso, porque el terreno accidentado de Kona desafía la maquinaria agrícola moderna. En su sitio web, los Smith afirman con orgullo que las excavadoras nunca han compactado su suelo suelto y natural.

En una publicación de 2015, Cea Smith describió la continua frustración de los productores locales que se sintieron perjudicados por la competencia de las falsificaciones.

“Casi todos podemos dar muestras de indignación al igual que los consumidores cuando se enteran de que el “Kona Coffee” que compraron no es “Kona Coffee"", escribió.

