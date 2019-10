¿Pueden las condenas por DUI ayudar a mantener las armas fuera del alcance de personas propensas a la violencia?

Beber y conducir ya es un cóctel mortal. Una nueva investigación encuentra que agregar la propiedad de armas a la mezcla aumenta el riesgo de resultados violentos.

Un estudio que se propuso rastrear a unos 80.000 compradores legales de armas en California encontró que ellos con un DUI en su registro tenían más probabilidades de ser arrestados por un crimen violento. Ese fue el caso, incluso si conducir bajo la influencia del alcohol era la única condena penal en su pasado.

En los aproximadamente doce años posteriores a la compra de un arma en 2001, los californianos que ya habían sido condenados por conducir ebrios tenían 2.5 veces más probabilidades de ser arrestados bajo sospecha de asesinato, violación, robo o asalto agravado que aquellos sin condenas por DUI según un estudio publicado esta semana en JAMA Internal Medicine. Si la gama de delitos violentos se amplió ligeramente para incluir faltas como el acoso o la negligencia infantil, los compradores de armas de fuego con un DUI anterior tenían más de tres veces probabilidades de ser arrestados que aquellos sin condena por DUI.

Los nuevos hallazgos se producen cuando la Asamblea de California considera un proyecto de ley que revocaría el derecho de una persona a poseer un arma durante 10 años si ha sido condenado por dos o tres delitos menores (según la falta) relacionados con el alcohol en un lapso de tres años.

El proyecto del senado SB 55 del Senado fue aprobado en mayo por una votación de 26 a 10. Se opone a los propietarios de armas de California, un grupo de derechos de armas, y por la Unión Americana de Libertades Civiles, que argumenta que el proyecto de ley afectaría desproporcionadamente a las personas negras y no aborda las “causas fundamentales” del abuso de sustancias y el comportamiento violento.

Según la ley de California, las personas que tienen una condena por delito grave no pueden recibir una licencia de armas del estado. Además, aquellos con condenas por delitos menores relacionados con la violencia, el odio, el uso ilegal de armas de fuego y otros motivos no son elegibles para recibir una licencia por 10 años. La SB 55 agregaría condenas por intoxicación pública, conducta desordenada bajo la influencia del alcohol y conducir ebrio a esa lista.

La nueva investigación busca llenar un vacío en la indagación que el entonces gobernador Jerry Brown usó para vetar una versión anterior del proyecto de ley en 2013. Al bloquear la ley propuesta, Brown escribió que “no estaba persuadido de que fuera necesario prohibir la posesión de armas de fuego por delitos que no son graves, no violentos y no impliquen el mal uso de un arma de fuego”.



El estudio proviene de investigadores del Programa de Investigación de Prevención de Violencia de UC Davis. Sus hallazgos sugieren que negar los derechos de propiedad de armas a aquellos con antecedentes de condenas por conducir ebrio reduciría los crímenes violentos y podría salvar vidas. En 2017, 14.542 homicidios y más de 400.000 victimizaciones violentas involucraron el uso de un arma de fuego.

Pero los investigadores no trazaron una línea causal entre la embriaguez y la violencia criminal. Aunque se cree que aproximadamente un tercio de todas las muertes por armas de fuego en Estados Unidos involucraron alcohol, estos nuevos hallazgos no sugieren que el alcohol mismo provoque o predisponga al dueño de una pistola a victimizar a otros.

En cambio, sugieren que, en poblaciones amplias, muchos individuos que participan en conductas de riesgo relacionadas con el alcohol también se involucrarán en los tipos de conductas de riesgo que ponen en peligro la vida de otras personas. Y en los casos en que se combina el consumo excesivo de alcohol y el uso de armas, el juicio deteriorado podría aumentar el riesgo de que alguien predispuesto a un comportamiento violento actúe.

En ese sentido, los nuevos hallazgos se centran en un subgrupo de propietarios de armas que pueden haber impulsado algunos de los hallazgos aleccionadores de un estudio de 2011 realizado por el Dr. Garen Wintemute, director del Programa de Investigación de Prevención de Violencia y autor principal del nuevo informe.

A partir de una encuesta sobre los comportamientos de riesgo de los estadounidenses, Wintemute descubrió que los propietarios de armas en general tenían el doble de probabilidades que aquellos que no poseen armas de beber en exceso, y 2.5 veces más posibilidades de ponerse al volante después de haber bebido, según su propia aceptación, “quizá demasiado”.

El nuevo estudio deja en claro que el comportamiento ilegal no es la norma entre los propietarios de armas. Los investigadores pudieron rastrear a 65.387 californianos entre las edades de 21 y 49 años que compraron una pistola legalmente en 2001 y aún se podían encontrar en el estado en 2013. De esos compradores abrumadoramente masculinos y en su mayoría blancos, 1.495 - menos del 2% - tenía una condena previa por conducir ebrio. Y poco más del 14% de ese pequeño grupo de propietarios de armas fueron arrestados por crímenes violentos durante el período de estudio de 12 años.

Eso es mucho más alto que la tasa del 3% a la que los compradores de armas sin DUI u otras condenas fueron arrestados por un crimen violento. (Después de ajustar factores como la edad, género y origen étnico, los investigadores encontraron que el riesgo para los que tenían una condena por DUI previa era 2.5 a tres veces mayor que aquellos sin dicha convicción).

Al centrarnos en los DUI, “hemos identificado un factor de riesgo para la violencia futura entre las personas que compran pistolas, y la asociación es bastante fuerte: un aumento de riesgo casi triple”, dijo la líder del estudio Rose M.C. Kagawa, profesora asistente de medicina de emergencia en UC Davis.

Al mismo tiempo, reconoció, la cantidad de ventas de armas bloqueadas por una medida como la SB 55 sería pequeña, al igual que el número de crímenes violentos prevenidos.

“Es un poco un acto de equilibrio”, dijo Kagawa.

Tal razonamiento irrita a Sam Paredes, director ejecutivo de Gun Owners of California.

Usar el comportamiento pasado o presente para predecir futuros actos violentos: “todo ese concepto es muy difícil”, dijo.

"¿Estás siendo despojado de tus derechos porque alguien cree que eres un peligro en el futuro?”, dijo Paredes. “Ni siquiera puedo contemplar cuáles podrían ser las consecuencias futuras de tal perspectiva. No son sólo armas. Esto podría traducirse en todo tipo de cosas”.

Una condena previa por conducir ebrio parece ser un mejor predictor de violencia criminal futura que una condena previa por otros delitos menores no violentos, ni relacionados con el alcohol, sugieren los resultados del estudio, pero sólo un poco. Los compradores legales de pistolas con una convicción como esa en su hoja de antecedentes tenían más del doble de probabilidades de ser arrestados por crímenes violentos durante los próximos doce años.

“Estos hallazgos apoyan inequívocamente la legislación pendiente de condenas por DUI de California”, según un editorial que acompañó el estudio.

Aunque la cantidad de posibles delincuentes a los que se les prohibirían poseer armas “puede parecer pequeña”, la amplia adopción de tales leyes “tiene el potencial de evitar un mayor número de actos de violencia con armas de fuego”, escribieron los autores, un trío de expertos en prevención de lesiones de la Universidad de Pensilvania y Universidad de Columbia.

La adopción de una ley federal como la SB 55, una perspectiva poco probable en el Congreso actual, “indicaría decisivamente que, como nación, somos tan intolerantes con la mezcla de alcohol y armas de fuego, los llamados disparos de borracho, como lo somos de conducir ebrios”, escribieron.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.