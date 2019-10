Columna: Por qué esta viuda no puede obtener el beneficio de Seguro Social de su esposo

Estimada Liz: Mi esposo falleció hace una década, a los 66 años de edad. Llamé para ver si podía cobrar el Seguro Social, porque estaba recibiendo beneficios cuando él murió. Nuestra hija todavía era menor de edad, por lo cual pudo cobrar los beneficios de supervivencia hasta sus 18 años. Me informaron que no podía percibirlos, ya que ganaba demasiado dinero (pregunté qué era “demasiado dinero”, y contestaron que alrededor de $14.000 al año).

Ahora estoy pensando en retirarme a los 66 o 67 años. Soy maestra de escuela pública, con un cargo medio, por lo cual me han dicho que la “disposición de eliminación inesperada” aniquilará mi beneficio del Seguro Social. Tenía mi propio negocio y trabajé anteriormente, pero me informaron que no puedo recibir los beneficios del Seguro Social que ganó mi esposo, y que probablemente tampoco recibiré mucho -quizá nada- de las contribuciones que yo hice. Según mis amigos, debe haber un error.

Respuesta: La información que recibió sobre el Seguro Social es mayormente correcta. Comencemos con la disposición de eliminación inesperada. Si recibe una pensión de un trabajo que no ingresó al Seguro Social, cualquier beneficio que perciba puede reducirse pero no puede ser eliminado. Hay más sobre cómo funciona la disposición de eliminación inesperada, y por qué se creó, en el sitio web de la Administración del Seguro Social, www.ssa.gov.

Una disposición relacionada, la compensación de pensión del gobierno, puede eliminar cualquier otro beneficio de cónyuge o sobreviviente, que de otro modo podría haber recibido.

Antes de que se promulgaran esas disposiciones, las personas que tenían generosas pensiones del gobierno por empleos que no pagaban al Seguro Social podían obtener los mismos beneficios -o incluso más- que quienes habían pagado al sistema durante toda su vida. Sin embargo, los críticos de las disposiciones alegan que pueden perjudicar a algunos trabajadores gubernamentales de bajos salarios.

Otra disposición que puede reducir o eliminar los beneficios del Seguro Social es la prueba de ingresos. Antes de la plena edad jubilatoria, que actualmente es de 66 años, cualquier cheque del Seguro Social que reciba se reducirá en $1 por cada $2 que gane sobre un monto determinado (que es de $17.640 en 2019). El monto fue de $14.100 entre 2009 y 2011, y de $14.640 en 2012; quizá es por ello que recuerda la cifra de $14.000.

Entonces, técnicamente, puede haber sido elegible para el beneficio de un sobreviviente. Las viudas y los viudos pueden recibir los beneficios de supervivencia a partir de los 60 años, o de los 50 años si son discapacitados, o a cualquier edad si están cuidando a un hijo del fallecido que es menor de 16 años o sufre una discapacidad. Pero pareciera que cualquier beneficio recibido fue eliminado debido a la prueba de ganancias.

Su situación es un ejemplo perfecto de lo complicado que puede ser el Seguro Social, y lo difícil que es manejarse por el sistema sin la ayuda de expertos. Incluso las personas con situaciones más directas pueden beneficiarse de consejos sobre cómo y cuándo solicitar beneficios. Dos de las mejores opciones para hacerlo por su cuenta incluyen Maximize My Social Security ($40) y Social Security Solutions ($19.95, en una versión básica, o $49.95 para comparar escenarios). También puede consultar con un planificador financiero, que tiene acceso a un software similar y que puede brindarle asesoramiento personalizado.

La herencia de compensaciones de un Roth IRA

Estimada Liz: Recientemente respondió una pregunta sobre si era conveniente usar una cuenta de Roth IRA para pagar una hipoteca. En ella, se mencionó el requisito de tomar compensaciones mínimas de la cuenta. Una de las grandes ventajas de un Roth, además de las compensaciones libres de impuestos, es que no se necesitan retiros mínimos obligatorios. ¿Me he perdido de algo?

Respuesta: Sí, así es. Pasó por alto la palabra “heredado”.

El autor de la carta preguntaba si era conveniente usar un fondo de retiro Roth IRA heredado para pagar la hipoteca (específicamente, un Roth IRA no conyugal heredado). Aunque el propietario original del Roth IRA no estaba obligado a tomar compensaciones, los herederos deben hacerlo. El dinero no puede mantenerse en cuentas de jubilación con impuestos diferidos por tiempo indefinido.

Sopesando las opciones de inversión

Estimada Liz: Me pareció que su consejo sobre el uso de una cuenta IRA heredada para pagar una hipoteca fue acertado, pero agregaría una sugerencia. La persona podría emplear su distribución mínima requerida (o un poco más) del fondo IRA heredado cada año para pagar el capital de la hipoteca. Luego podrían ver cuál es el saldo restante del préstamo cuando se acerca a la jubilación, en 10 años.

Respuesta: Esa podría ser una buena alternativa si estar libre de deudas es más importante que maximizar sus retornos. Usar sólo las compensaciones para pagar la hipoteca permitiría que la mayor parte del dinero siga obteniendo retornos libres de impuestos el mayor tiempo posible, mientras se reduce el saldo de la hipoteca.

Quien escribió la carta podría obtener mejores resultados financieros invirtiendo las compensaciones, pero usarlas para pagar el préstamo podría acercarlo al objetivo de estar libre de deudas.

Liz Weston, planificadora financiera certificada, es columnista de finanzas personales para N NerdWallet. Las preguntas se pueden enviar a 3940 Laurel Canyon, Nro. 238, Studio City, CA 91604, o mediante el formulario de “Contacto” de asklizweston.com.

