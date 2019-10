El caso masivo de opioides puede terminar con un gran acuerdo. ¿A dónde iría el dinero?

El juicio civil más grande en la historia de Estados Unidos está programado para comenzar en cuestión de días, poniendo a los que fabricaron, comercializaron, distribuyeron y dispensaron analgésicos recetados bajo la atención legal. Pero los que están en la primera línea de la epidemia de opioides ya miran más allá de la sala del tribunal hacia el acuerdo masivo que esperan que finalmente resuelva el caso.

Los expertos tienen pocas dudas de que sería el pago más complejo que el país haya visto. Exigiría mucho, de tantas compañías. Y tendría que hacer bastante por tanta gente, comenzando con los 2 millones de estadounidenses atrapados en la adicción.

Un acuerdo en el caso conocido como Litigio Multidistrital 2804 tendría muchas piezas costosas. El costo total podría fácilmente superar los $100 mil millones.

Tendría que financiar, potencialmente durante años, asesoramiento y tratamiento de adicciones para quienes estén listos para probarlo.

Tendría que ampliar el acceso al fármaco naloxona de reversión de opioides y respaldar el desarrollo de fármacos de rescate más nuevos y efectivos, para que aquellos que sufren una sobredosis tengan la oportunidad de limpiarse.

Podría pagar campañas de prevención del abuso de drogas para el público, seminarios de prescripción segura para médicos y programas de concientización sobre abuso para farmacéuticos.

Probablemente incluiría la detección de drogas para mujeres embarazadas, así como el tratamiento para bebés expuestos a opioides en el útero.

Podría financiar grupos de apoyo para familias de los adictos y servicios de duelo para los que se quedan atrás.

Reembolsaría a los departamentos de salud estatales y locales por el dinero que han gastado tratando a millones de víctimas.

Esa ni siquiera es una lista exhaustiva. Y, por supuesto, no hay una cantidad de dinero que pueda recuperar a los 400.000 estadounidenses que perdieron la vida por los opioides.

Gail Box escucha durante los argumentos finales en la demanda de opioides de Oklahoma contra Johnson & Johnson. Su hijo, ex jugador de fútbol de la Universidad de Oklahoma Austin Box, murió de una sobredosis de drogas en 2011. (Sue Ogrocki / Associated Press)

Un acuerdo global requeriría el consentimiento de los aproximadamente 35.000 demandantes en el caso, así como de las 348 compañías farmacéuticas, farmacias familiares, asociaciones médicas profesionales y otras personas que han acusado de alimentar una epidemia de muerte y dependencia.

El juez de distrito de EE.UU, Dan Aaron Polster, que preside el caso desde su sala de audiencias de Cleveland, se ha inclinado mayormente para llegar a un acuerdo antes de que comience la selección del jurado el miércoles. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo.

Para apreciar la magnitud del desafío, considere el plan que Oklahoma ideó para abordar la crisis de opioides dentro de sus fronteras.

El estado propuso una expansión de sus servicios de tratamiento para la adicción a los opioides, campañas de concientización pública dirigidas a la prevención de la adicción y la eliminación adecuada de medicamentos, y fondos para programas destinados a tratar el dolor con terapias no opioides, entre otros elementos.

El costo proyectado para 20 años fue de $17 mil millones, y eso es para un estado con sólo el 1% de la población de EE.UU y una tasa de mortalidad por sobredosis de opioides un 30% más baja que el promedio nacional.

“Hay un millón de partes móviles” en este caso y su solución, dijo la experta en litigios de la Universidad de Georgia Elizabeth Burch. “Y tan pronto como lo descubres, te cambia”.

Los líderes de las compañías de cigarrillos más grandes del país se preparan para testificar ante el Congreso en 1994. Las firmas acordaron un acuerdo histórico sobre el tabaco cuatro años después. (Johnn Duricka / Associated Press)

Por complejo que sea, el caso de los opioides no está completamente sin precedentes. Los expertos legales lo comparan con el Acuerdo Maestro de Liquidación de 1998 en el que siete compañías tabacaleras acordaron pagar miles de millones de dólares a los estados de EE.UU cada año para compensar los costos de atención médica relacionados con el tabaco durante décadas.

Esos pagos suman más de $126 mil millones hasta el momento, y continuarán a perpetuidad, alcanzando los $246 mil millones proyectados para 2025. (El acuerdo también incluyó disposiciones que restringieron drásticamente la libertad de las compañías tabacaleras para comercializar y publicitar sus productos).

Un acuerdo de MDL 2804 probablemente sería mucho más pequeño, según los expertos. Incluso en el pináculo actual de la crisis de los opioides, el consumo de tabaco mata 10 veces más personas en Estados Unidos cada año. Y la epidemia de opioides ha sido breve en comparación con la retención del tabaco durante siglos.

Aún así, la humillación de Big Tobacco puede servir no sólo como modelo para un acuerdo de opioides, sino también como una historia de advertencia. Libres de gastar las ganancias como mejor les parezca, varios estados utilizaron sus ganancias inesperadas para cubrir las brechas presupuestarias y financiar programas de obras públicas, como mejoras en escuelas y carreteras.

En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, los estados recaudaron $27.3 mil millones del acuerdo y los impuestos al tabaco.

Pero sólo se gastarán $650 millones en iniciativas de salud pública, como programas para ayudar a las personas a dejar de fumar o para evitar que los niños comiencen, según un recuento de Campaign for Tobacco Free Kids. Eso no es rival para los $9.5 mil millones que la industria del tabaco gasta en mercadotecnia estadounidense cada año.

La biología de la adicción empeora aún más este desequilibrio. La mayoría de los fumadores deben dejar de fumar al menos ocho veces antes de abandonar el hábito para siempre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Sociedad Estadounidense del Cáncer. (Un estudio reciente dijo que 30 intentos de dejar de fumar era una estimación más realista).

Una mujer toma su dosis de metadona en la clínica Evergreen Treatment Services en Hoquiam, Washington, donde está siendo tratada por adicción a las drogas. Los expertos en salud dicen que un asentamiento global de opioides debería aumentar los fondos para los programas de tratamiento de drogas. (David Goldman / Associated Press )

Según los expertos, es poco probable que sacar a las personas de los opioides sea más rápido o más fácil. Los individuos con una adicción suelen ser lentos para reconocer su problema, y ​​en un año determinado, sólo el 2.1% de aquellos que necesitan tratamiento lo buscan, según una encuesta nacional realizada por la Administración federal de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.

Más allá de eso, el tratamiento a la adicción a menudo falla, incluso cuando se usan los medicamentos más efectivos. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas estima que la tasa de recaída de los usuarios de drogas en recuperación cae entre 40% y 60%.

Lograr que todos los involucrados en el caso de los opioides acuerden el precio de un acuerdo será bastante difícil. Descubrir cómo gastar ese dinero podría llevar años.

Mike Moore, quien ayudó a negociar el acuerdo del tabaco como fiscal general de Mississippi, dijo que un acuerdo de opioides debe ir más allá de una sola cifra en dólares y destinar fondos para su uso en revertir directamente la epidemia.

“Si eso es lo que obtienes, le darías un cheque a prácticamente todas las ciudades y condados de Estados Unidos y eso es genial”, dijo Moore, quien ahora representa varios condados y ciudades en MDL 2804 y, por separado, los estados de Mississippi, Ohio, Louisiana, y Arkansas “Pero entonces, ¿qué van a hacer con respecto a la epidemia de opioides?”

Cualquier acuerdo probablemente se dividiría entre los demandantes del MDL 2804 con base en tres factores, según Joe Rice, un abogado principal en el caso: el volumen de analgésicos opioides vendidos dentro de cada ciudad, condado y estado; el número de personas en cada jurisdicción que murieron por sobredosis relacionadas con opioides; y la cifra de adicción a las píldoras informada en cada lugar.

A medida que se establecieron asentamientos más pequeños en Oklahoma y en otros lugares, surgieron altercados sobre qué entidades gubernamentales deberían decidir cómo utilizar el dinero.

Muchas ciudades y condados tienen la intención de utilizar fondos de liquidación para lanzar programas de prevención de drogas y construir centros de tratamiento de adicciones.

Los líderes del condado de Cuyahoga, uno de los dos condados de Ohio que se establecieron temprano con algunos fabricantes de medicamentos opioides, revelaron un plan de $23 millones la semana pasada para expandir el tratamiento residencial de drogas, contratar entrenadores de apoyo de recuperación de campo y crear un programa de tratamiento de opioides en su cárcel.

Funcionarios del condado de Cuyahoga planean usar el dinero de su acuerdo para crear un programa de tratamiento de opioides en la cárcel del condado, arriba. (Tony Dejak / Associated Press)

Eso deja en juego $14 millones de dinero de liquidación. Moore y otros temen que después de una oleada inicial de gastos en tratamiento y prevención de opioides, los beneficiarios del acuerdo usen lo que queda para reponer las arcas agotadas por la crisis de opioides o desviar los fondos a otras prioridades.

“Es mi mayor miedo”, dijo.

La Dra. Kathleen T. Brady, quien preside el comité ejecutivo de la Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones, dijo que sería una “vergüenza” si los fondos de liquidación de opioides no se utilizan para abordar la crisis. Su lista de deseos incluye la reconstrucción y expansión de la fuerza laboral que brinda servicios de adicción, la financiación de la investigación sobre el dolor y la adicción y la capacitación de médicos en el tratamiento del dolor y la adicción.

Pocas familias, si es que las hay, que perdieron a los sostenes del hogar, cuidadores, abuelos cariñosos o niños prometedores probablemente obtendrían un centavo de un acuerdo de opioides.

Las personas que luchan contra la adicción no serán compensadas por la pérdida de trabajos, familias destrozadas o el tiempo que pasan en la cárcel. Y los que pagan por el tratamiento de la adicción no recibirán un reembolso por el dinero que entregaron, a menudo muchas veces, en un intento por rescatar a un ser querido de los opioides.

Esto se debe a que cualquier fondo de liquidación fluiría a los demandantes del MDL 2804 o a los 49 estados (todos excepto Nebraska) que se han unido para perseguir a los que dicen que son responsables de la epidemia de opioides.

Prácticamente todos los demandantes son entidades gubernamentales. En principio, podrían decidir utilizar los fondos del acuerdo para pagar a las familias o individuos por sus problemas. Pero eso es algo que el asentamiento del tabaco nunca hizo, y nadie en el caso de los opioides ha considerado esa posibilidad abiertamente.

“Incluso si esto es súper exitoso, ninguno de esos litigios alivia la carga de los usuarios finales”, dijo Burch. “Esto no es para ellos”.

Es probable que la forma de gastar el dinero del acuerdo sea un punto de discusión entre los políticos, las legislaturas estatales y los condados en los próximos años, dijo.

Ex adictos y personas que han perdido a sus seres queridos a causa de las drogas participan en una marcha del Día de Concientización sobre la Sobredosis en la ciudad de Nueva York. Con toda probabilidad, un acuerdo de MDL 2804 no reembolsaría a los individuos por los costos del tratamiento de la adicción u otras pérdidas. (Spencer Platt / Getty Images)

Eso sería un desastre, dijo Matthew Myers, presidente de la Campaña por Niños Libres de Tabaco.

A menos que los programas de prevención y tratamiento reciban una infusión de fondos, las personas seguirán usando opioides y los nuevos pacientes seguirán siendo adictos, dijo Myers. Y si no se gastan fondos de liquidación para hacer frente a la epidemia, agregó, “se libera a los malhechores”.

El profesor de derecho de Yale, Abbe Gluck, ve la perspectiva de un acuerdo global en MDL 2804 de manera diferente.

La abrumadora probabilidad de que nunca se lleve a cabo un juicio, que la ropa sucia no se airee y que la ira justa no se exprese en público, puede parecer una pérdida, aseveró Gluck. Pero un acuerdo puede ser el mejor medio para servir a un propósito público superior.

La epidemia de opioides necesita dinero y soluciones, dijo. Y con la proyección de que medio millón de estadounidenses muera a causa de los opioides en la próxima década, necesita ambas cosas rápidamente.

Dada la cantidad de demandas y demandantes en juego, Gluck manifestó que “es la única forma de obtener alivio en la vida de cualquier persona. Es simplemente más práctico”.

