Senador Rubio pide al gobierno de EEUU rechazar extradición de exparamilitar colombiano

Esta historia fue publicada inicialmente el 23 de agosto de 2023. Se actualizó el 25 de agosto de 2023 para corregir la identificación del colombiano Salvatore Mancuso. The Associated Press reportó erróneamente en el titular y primer párrafo que Mancuso era un “exguerrillero” cuando lo correcto es “exparamilitar”.

La oficina de Rubio en el Senado proporcionó una copia de la carta a The Associated Press.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.