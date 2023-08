Trump y los otros 18 acusados en Georgia serán instruidos de cargos la próxima semana

Harrison William Prescott Floyd, quien está acusado de acosar a un trabajador electoral del condado Fulton, no negoció una fianza antes del plazo y permaneció en prisión tras entregarse el jueves pasado. Los registros del tribunal federal de Maryland muestran que Floyd, un exmarine estadounidense que participa activamente en el grupo Black Voices for Trump, también fue arrestado hace tres meses con una orden federal que lo acusa de enfrentarse agresivamente a dos agentes del FBI enviados para entregarle una citación de un jurado investigador.

