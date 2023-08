Idalia se convierte en huracán y se dirige hacia la costa de Florida en el Golfo de México

Los periodistas de The Associated Press Mike Schneider en St. Louis, Missouri; Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire; Julie Walker en Nueva York; Cristiana Mesquita en La Habana; Russ Bynum en Savannah, Georgia, y Curt Anderson en Orlando, Florida contribuyeron a este despacho.

No todos hicieron caso. Andy Bair, propietario del Island Hotel, dijo que tenía la intención de “cuidar” su establecimiento, que es anterior a la Guerra Civil. El edificio no se ha inundado en los casi 20 años que lleva siendo su propietario, ni siquiera cuando el huracán Hermine anegó la ciudad en 2016.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.