Google pedirá que IA usada en publicidad política incluya una aclaración

Google no prohibirá por completo la IA en la publicidad política. Las excepciones a la prohibición incluyen contenido sintético alterado o generado de una manera que no tenga consecuencias para las afirmaciones hechas en el anuncio. La IA también se puede utilizar en técnicas de edición como reajuste de tamaño de imágenes, recorte, color, corrección de defectos o edición de fondo.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.