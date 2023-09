Animales que salieron de San Diego a Arizona están desaparecidos, Humane Society busca respuestas

“Han recibido amenazas de muerte por internet”, dijo. “No directamente a ellos, porque no han sido identificados, pero eso no hace que les duela menos. ... Así que ahora han dicho que ya no quieren hacer rescates, lo cual es muy triste, porque necesitamos más rescates y refugios, no menos”.

“¿Imaginar que un grupo pudiera colocar a 250 mascotas pequeñas en nuevos hogares o escuelas... tan rápido? Es posible, pero no tiene sentido”, dijo Weitzman. “No podemos hacerlo y somos una máquina enorme. ... Nunca he visto nada parecido en mis tres décadas trabajando en este campo”.

