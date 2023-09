Sondeo revela popularidad de negociación de Biden sobre Medicare, pero poco rédito político

Los nuevos precios de 10 medicamentos entrarán en vigor apenas en tres años, y la cámara empresaria del sector, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, ya ha presentado una demanda para detener el plan. Pero los Centros para Servicios de Medicare y Madicaid agregarán otros 15 medicamentos a su lista a negociar en 2027, otros 15 para 2028 y 20 más cada año siguiente.

El 76% de la población adulta está a favor de permitir que el programa federal de atención médica para los adultos mayores negocie los precios de ciertos medicamentos de venta bajo receta. Esto incluye la mayoría tanto de los demócratas (86%) como de los republicanos (66%), según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Uno de cada cinco estadounidenses no tiene opinión al respecto y el 6% se opone de plano.

