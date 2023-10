Atrapada en la burocracia: la laberíntica búsqueda del sueño americano de una migrante venezolana para su hijo nacido en EEUU

“Es como si no nos quisieran dar”, dijo Cartaya. “Eso nos preocupa, porque no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos adónde ir para conseguir ayuda”.

Habían estado dos veces en la oficina de registros civiles del centro y los habían rechazado porque no cumplían con los requisitos de identificación. No tienen sus pasaportes venezolanos.

Valentina Cartaya , de 25 años, de Venezuela , estaba en la fila dos días después que Yolexi en la oficina de servicios humanos en Sauganash. Acunaba a su bebé, Aitana, de apenas 22 días. Cartaya y su esposo, Antonio Palma , estaban allí para obtener el número de Seguro Social y el certificado de nacimiento de Aitana, dijeron, que no habían podido recibir por correo porque no tenían una dirección permanente.

Yolexi se enteró por McMillon de que el primero de cada mes se supone que recibirá más de $200 en la tarjeta Link de Derick . Pero no sabe la dirección de la oficina a la que debe ir para activarla. E incluso con la ayuda de McMillon, todavía no sabe si podrá obtener un certificado de nacimiento.

“¡No! ¡No no no no!” gritó un oficial de policía, apartando a un migrante del camino. “¡Por allá! ¡Vamos entonces! ¡Ve allí, vámonos!

“Extraño a mis padres y me siento un poco culpable por no darles el privilegio de ver a mi hijo”, dijo.

La secretaria del condado de Cook, Karen Yarbrough , dijo que su equipo está haciendo todo lo posible para responder a los inmigrantes venezolanos ampliando los tipos de documentación que aceptarán, pero la oficina debe asegurarse de no emitir registros vitales a los estafadores. Dijo que la oficina del secretario no ha visto a muchos inmigrantes venir a pedir certificados de nacimiento, pero sí ha visto a muchos buscando certificados de boda.

Las formas de documentación aceptables son una tarjeta de identificación emitida en Estados Unidos o una tarjeta de identificación consular, u otras dos formas de identificación, como facturas de servicios públicos o extractos bancarios, que Yolexi no tenía y no tenía idea de cómo obtener.

“Literalmente quiero ayudar, pero no puedo hacer nada. Realmente no puedo”, dijo la mujer.

Yolexi se sentó y las mujeres intercambiaron rápidas bromas. De inmediato, la empleada se dio cuenta de que no podía ayudarla porque Yolexi no tenía una cédula de identificación que cumpliera con los requisitos oficiales.

Después del nacimiento de su bebé el 3 de septiembre en el University of Chicago Medicine Comer Children’s Hospital, Yolexi estaba en casa, pensativa. Quería llevar a su bebé a conocer a su familia en Venezuela durante los primeros años de su vida, pero no sabía cómo hacerlo.

Acababa de recibir la tarjeta de Seguro Social de su hijo y esperaba usarla para solicitar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Pero, después de esperar todo el día con su recién nacido, le dijeron que estaba en la oficina equivocada. Necesitaba ir a otro lugar. Mientras tanto, las autoridades aún no le han entregado el certificado de nacimiento de su hijo porque no tiene los documentos correctos.

