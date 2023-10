¿Ha decaído el entusiasmo por los vehículos eléctricos?

SÍ : Los vehículos eléctricos siguen teniendo desarrollos tecnológicos prometedores, pero existen límites para usos potenciales que pueden no abarcar todas las necesidades de transporte. Los precios y los riesgos no deberían imponerse a los ciudadanos con menos recursos en beneficio de los inversores y compradores adinerados. Los vehículos eléctricos seguirán siendo una inversión importante para quienes sean capaces y estén dispuestos al riesgo. Los gobiernos no deberían imponer mandatos o subvencionar desarrollos que pueden resultar contraproducentes o ineficaces.

NO: A pesar del entusiasmo en declive del CEO de Tesla, Elon Musk, los vehículos eléctricos siguen siendo un producto de moda, con montones de nuevos modelos disponibles. La adopción de nuevas tecnologías tiende a seguir una curva en S: lenta al principio, luego se acelera y finalmente se estabiliza. Las ventas de vehículos eléctricos no son una excepción. Las ventas fueron bastante estables hasta 2020, repuntaron en 2021 y es probable que se mantengan fuertes durante algún tiempo antes de estabilizarse.

SÍ : Los primeros en adoptar el VE y los entusiastas de la tecnología ya conducen VE independientemente del precio. La preocupación por la autonomía, el acceso a las estaciones de recarga, el tiempo de recarga, el precio y la vida útil del vehículo son algunas de las razones por las que no todo el mundo se ha animado. A nivel nacional, los clientes de climas más fríos experimentan una duración de la batería significativamente menor que los del sur de California. El entusiasmo por los VE se ha frenado y su adopción total tardará décadas, no años.

SÍ : Ahora que los primeros en adoptar el VE ya lo han adquirido, es normal que el entusiasmo decaiga. La ansiedad por el alcance y los elevados tipos de interés están llevando a muchos compradores a retrasar el cambio al VE. Las ventas de VE siguen aumentando, pero a un ritmo más lento. El crecimiento de las ventas de VE sería menor si no fuera por las importantes reducciones de precios de los fabricantes. Esto sugiere que la demanda no está a la altura de las expectativas y que es necesario volver a alinearla con la oferta.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.