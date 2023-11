Los medicamentos no se prueban en personas obesas. He aquí por qué esto es un problema

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y de Ciencia del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Otro ejemplo es la píldora anticonceptiva de emergencia Plan B One-Step. Los estudios indican que el levonorgestrel, el ingrediente activo, puede no funcionar tan bien en personas con obesidad, lo que podría provocar que el medicamento falle y se produzcan embarazos, según la doctora Alison Edelman, ginecóloga obstetra e investigadora de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, que estudia la contracepción y la obesidad. Pero la FDA dice que los datos son limitados y contradictorios, por lo que no hay pruebas suficientes para exigir una advertencia.

En un reciente congreso médico, Chow presentó el análisis de más de 200 estudios sobre nuevos medicamentos realizados en Estados Unidos el año pasado. De esos, casi dos tercios no mencionaban el peso o el índice de masa corporal —una evaluación común de la obesidad—, lo que implica que no garantizaban la inclusión de personas con obesidad, indicó Chow.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.