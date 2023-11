Atajar el cambio climático y el hambre: Estados reciclan y donan alimentos antes de tirarlos

“La mejor solución contra el desperdicio es no tenerlo en primer lugar”, indicó Bender. “Si no necesitamos producir toda esa comida, no destinemos los recursos a producirla”.

Hay un objetivo, “pero en realidad no tenemos una gran hoja de ruta (...) y cómo vamos a lograrlo para 2030, lo cual es una locura”, añadió Broad Leib, que apuntó que una oficina de enlace del Departamento de Agricultura con apenas un trabajador no es suficiente para abordar el problema.

“Venir aquí es bueno”, dijo Quiroa, una madre de cuatro hijos que recibe ayuda de la Seguridad Social. “Si no trabajas, no compras. Ese es el problema”.

“Lo que suele sorprender a la gente no es solo cuánto desperdiciamos (...) sino también su impacto”, dijo Emily Broad Leib, profesora de derecho en la Universidad de Harvard y directora de la Food Law and Policy Clinic. “El desperdicio de alimentos causa entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero”.

