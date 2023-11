Expresidentes de EEUU se reúnen para rendir homenaje a Rosalynn Carter

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, viejos amigos de los Carter, estaban entre los dignatarios. El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto con las ex primeras damas Melania Trump, Michelle Obama y Laura Bush, presentaron sus condolencias, al igual que la vicepresidenta Kamala Harris y el segundo caballero Doug Emhoff. Los senadores estadounidenses de Georgia y el gobernador Brian Kemp y su esposa Marty Kemp se unieron a más de 1.000 personas en el santuario. Los expresidentes Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush fueron invitados pero no asistirán.

