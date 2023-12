Una explosión destruye una casa en Virginia cuando la policía ejecutaba una orden de registro

No estaba claro si los disparos se habían hecho con un arma de bengalas o de fuego, indicó Savage. La policía no tenía indicios de que hubiera otras personas en el inmueble pero no podía descartar esa posibilidad, añadió.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.