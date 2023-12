Juez prohíbe separación de familias migrantes en la frontera de EEUU durante ocho años

Sabraw, que fue designado por el expresidente George W. Bush, ordenó el fin de las separaciones de familias en junio de 2018, seis días después de que el entonces presidente Trump las suspendiera por su cuenta en medio de una intensa desaprobación internacional. El juez también ordenó que el gobierno reuniera a los niños con sus padres en un plazo de 30 días, lo que desencadenó un ajetreo porque las bases de datos del gobierno no estaban vinculadas. Los niños habían sido enviados a refugios de todo el país que no sabían quiénes eran sus padres o cómo encontrarlos.

