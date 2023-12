Agente del CBP de San Ysidro admite haber golpeado a una mujer contra la cabina de inspección, rompiéndole la nariz

Chevalier reconoció en su declaración de culpabilidad que, actuando al amparo de la ley, “sacó a Y.F. de su vehículo empleando más fuerza de la que era objetivamente razonable y necesaria dadas todas las circunstancias”. Al hacerlo, “actuó voluntaria e intencionadamente, privando a Y.F. de su derecho, reconocido en la Cuarta Enmienda, a no ser objeto de una incautación irrazonable, incluido el derecho a no ser objeto de un uso irrazonable de la fuerza”, según su acuerdo de culpabilidad.

El abogado de Chevalier no pudo responder de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves 14 de diciembre. Un portavoz de la CBP no respondió a una solicitud de comentarios.

