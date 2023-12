Texas ama la carne de res, pero es un problema para el planeta. Una mujer cree poder cambiar eso

En la mayoría de las haciendas, todavía se hace así. Miles de ganaderos incorporan prácticas regenerativas, pero sólo un pequeño porcentaje ha transformado por completo sus operaciones. Los que no lo han hecho argumentan que no creen que sea necesario o no pueden dedicar el tiempo, el trabajo y la tierra a tal labor.

En los controles diarios no sólo examinan a los animales sino también el pasto. Al desarrollarlo para que sea resistente y robusto, Ellis no sólo quiere almacenar más carbono, sino también reducir la necesidad de heno u otros piensos que requieren más tierra.

